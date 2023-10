Giménez dendert door en heeft nu al tien keer gescoord voor winnend Feyenoord

Feyenoord heeft vandaag de laatste wedstrijd voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen. Tegen een in de eerste helft stug Go Ahead Eagles werd uiteindelijk makkelijk gewonnen: 3-1. Wederom waren er bij Feyenoord veel verschillende doelpuntenmakers: Yankuba Minteh, Calvin Stengs en maakten het verschil.

Feyenoord startte na de midweekse overwinning in een lege Johan Cruijff Arena, met dezelfde elf spelers. Dat betekende dat Minteh nog steeds de voorkeur kreeg boven midweekse doelpuntenmaker Alireza Jahanbakhsh en dat de Japanse spits Ayase Ueda wederom vanaf de bank begon. Go Ahead Eagles begon vandaag, na de midweekse nederlaag tegen PSV in Eindhoven, met Victor Edvardsen in de basis. Hij verving de gepasseerde Sylla Sow, die tegen PSV zijn eerste basisplaats van het seizoen had.

Artikel gaat verder onder video

In een bomvolle en sfeervolle Kuip begon de wedstrijd met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij in Rotterdam afgelopen donderdag. Direct na de aftrap nam Feyenoord het initiatief en probeerde het door Go Ahead snel onder druk te zetten de openingstreffer te forceren. Dat leverde wel een optisch overwicht en het nodige gevaar op, maar geen echte kansen. De Deventenaren hielden de as goed dicht en wisten de voorzetten van het soms slordige Feyenoord goed te verwerken. Omdat de ploeg van René Hake daar aanvallend weinig tegenover kon zetten, bleef het lang 0-0.

Dat leek te veranderen toen Minteh na slordig balverlies van Jamal Amofa de bal binnen schoot. Er was echter bij het onderscheppen van de bal hands gemaakt door Mats Wieffer, die tijdens het vallen de bal met zijn elleboog raakte. Daardoor keurde scheidsrechter Jochem Kamphuis na ingrijpen van de VAR en een lange check bij het scherm de goal af.

Zeven minuten later was het echter wel echt raak voor Feyenoord. Na een lange aanval over links kwam de bal bij toeval voor de voeten van dezelfde Minteh, die kinderlijk eenvoudig Gerrit Nauber en Bas Kuipers passeerde en de bal simpel tussen de benen van keeper Jeffrey de Lange in het doel kon tikken: 1-0. Ondanks een kans voor Nauber na een vrije trap van Philippe Rommens, waar Timon Wellenreuther met zijn voet redde, was dat ook de ruststand.

In de tweede helft was hetzelfde beeld als in de eerste helft te zien. Een verdedigend Go Ahead en een naar een doelpunt zoekend Feyenoord. Die zoektocht leverde in de tweede helft wel snel resultaat op. Nadat De Lange eerst een schot van Minteh onschadelijk wist te maken kwam de bal voor de voeten van Quilindschy Hartman. Zijn lage voorzet bereikte Stengs, die de bal simpel in het doel tikte: 2-0.

In de 68e minuut leek de zoektocht van Gimenez naar een doelpunt beloond te worden, maar zijn schot ging via de binnenkant van de paal naast. Het was een van de vele pogingen van de Mexicaan om op het scorebord te komen, maar vooralsnog zonder succes. Wel zette hij kort daarna Minteh alleen voor doelman Jeffrey De Lange, maar zijn inzet verdween naast het doel.

De zoektocht van Giménez wierp uiteindelijk toch zijn vruchten af in de 77e minuut, toen de Mexicaan met zijn tiende van het seizoen de wedstrijd definitief besliste: 3-0. Met zijn rug naar het doel ontving hij de bal, draaide weg bij Nauber en schoot de bal kruiselings laag in de rechterhoek, keeper De Lange kansloos latend.

Diep in de tweede helft deed Go Ahead Eagles nog wat terug. Invaller Sylla Sow ontving de bal in de 87e minuut in het zestienmetergebied met zijn rug naar Gernot Trauner, draaide naar de zijkant en schoot uit de draai raak in de linkerhoek: 3-1. Dat bleek geen opmaat naar meer. Feyenoord speelde de wedstrijd rustig uit en kan zich zonder extra blessures gaan voorbereiden op de wedstrijd in het Wanda Metropolitano. Go Ahead Eagles heeft geen midweeks programma, het ontvangt na twee uitwedstrijden tegen topteams promovendus Heracles Almelo in eigen huis.