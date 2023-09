Feyenoord is gewaarschuwd: Atlético, waar Memphis Depay zijn rentree maakt, verslaat Real Madrid op imponerende wijze

Atlético Madrid heeft zondagavond een fraaie overwinning geboekt op Real Madrid. De komende tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League was op eigen veld met 3-1 te sterk voor de stadsgenoot én rivaal. Atlético Madrid schoot uit de startblokken en zette de bezoekers binnen twintig minuten op een 2-0 achterstand. De zege kwam voor Diego Simeone en zijn manschappen in de tweede helft niet meer in gevaar. Memphis Depay maakte in de slotfase zijn rentree binnen de lijnen.

Atlético Madrid leed vorige week een pijnlijke nederlaag tegen Valencia. De ploeg van trainer Diego Simeone ging met liefst 3-0 onderuit en beleefde daarmee een verschrikkelijke generale voor het eerste groepsduel met Lazio in de Champions League. Atlético Madrid leek afgelopen dinsdag hard op weg naar de zege in Rome, maar kreeg in de absolute slotfase de gelijkmaker om de oren. Simeone en consorten hebben dus wat recht te zetten en in welke wedstrijd kan dat beter dan de stadsderby tegen Real.

De formatie van coach Diego Ancelotti was op voorhand de grote favoriet voor de zege, maar werd in de eerste twintig minuten volledig overlopen door een ontketend Atlético Madrid. Álvaro Morata opende al na vier minuten de score en nog geen kwartier later knikte Antoine Griezmann de 2-0 tegen de touwen. Een heerlijke start dus voor de thuisploeg. Toni Kroos maakte voor rust weliswaar nog op schitterende wijze de aansluitingstreffer, maar verder kwam Real Madrid niet. Atlético schoot in de tweede helft wederom uit de startblokken: Morata kopte zijn ploeg na een paar minuten spelen op 3-1. De Spanjaard werd in de slotfase vervangen door Memphis, die daarmee zijn eerste minuten maakte sinds augustus. Dat is goed nieuws voor Oranje en Ronald Koeman met het oog op de interlands in oktober.

Het bleef uiteindelijk bij 3-1 en dat zal tot veel tevredenheid stemmen bij FC Barcelona en Girona. FC Barcelona knokte zich zaterdagavond tegen Celta de Vigo op indrukwekkende wijze terug van een 0-2 achterstand, won met 3-2 en veroverde daarmee de koppositie. Door de nederlaag van Real Madrid is FC Barcelona de nieuwe koploper van Spanje en is de tweede plaats voor het Girona van Daley Blind.

Feyenoord is gewaarschuwd

Feyenoord zal de ontwikkelingen in het Wanda Metropolitano hoogstwaarschijnlijk met een ander gevoel op de voet hebben gevolgd. De regerend kampioen van Nederland is over anderhalve week te gast in de Spaanse hoofdstad. Feyenoord won de eerste wedstrijd in de Champions League met 2-0 van Celtic. Bij een goed resultaat tegen Atlético Madrid zetten Arne Slot en zijn manschappen een goede stap richting Europese overwintering. Dat het lastig gaat worden, stond meteen na de loting al vast. Maar als Atlético Madrid over anderhalve week het niveau haalt van de eerste twintig minuten tegen Real Madrid, dan wacht Feyenoord pas écht een enorme uitdaging.