Fortuna Sittard toont veerkracht en is na vijf wedstrijden nog steeds ongeslagen

Na vijf wedstrijden is Fortuna Sittard nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs boog zaterdagavond een 0-1 achterstand om tegen FC Volendam: 3-1. Met twee zeges en drie remises staat Fortuna op op negen punten. Volendam, dat vier duels heeft gespeeld, is nog steeds puntloos.

In de eerste helft stapelden de kansen zich op voor Fortuna. De negentienjarige keeper Mio Backhaus van Volendam zag een kopbal van Dimitrios Siovas over het doel vliegen en hield daarna een inzet van Alen Halilovic uit de kruising. Vervolgens trof Siovas de lat uit een hoekschop en moest Backhaus ingrijpen om een treffer van Rodrigo Guth te voorkomen.

Des te verrassender was het dat Volendam vier minuten voor de pauze op voorsprong kwam. Van buiten het strafschopgebied krulde Garang Kuol de bal opf raaie wijze in de bovenhoek. De negentienjarige Australiër maakte zijn eerste doelpunt voor Volendam en is bovendien de jongste doelpuntmaker ooit van de club in de Eredivisie.

In de tweede helft bleef Fortuna de bovenliggende partij en toen wist het dat overwicht wel om te zetten in doelpunten. Invaller Oguzhan Özyakup verzorgde de gelijkmaker na een combinatie met Halilovic; Tijjani Noslin kopte van dichtbij de 2-1 binnen. In de blessuretijd zorgde Halilovic met een fraai, geplaatst schot voor de beslissing.