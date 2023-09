Francisco Conçeicao verlaat Ajax op Deadline Day: huurtransfer met koopoptie

Ajax heeft een kleine twee uur voor het verstrijken van de zomerse transferdeadline het tijdelijke vertrek van Francisco Conçeicao wereldkundig gemaakt. De twintigjarige buitenspeler wordt tot het einde van het seizoen verhuurd van FC Porto. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen.

Conçeicao diende enkele weken geleden zijn vertrekwens in bij Ajax. Waar de Portugese aanvaller in eerste instantie te horen kreeg dat hij niet mocht vertrekken, hebben de Amsterdammers uiteindelijk toch meegewerkt aan een transfer. Bij Porto keert Conçeicao terug bij de club die hem een jaar geleden voor vijf miljoen euro aan Ajax verkocht.

Ajax leek vorig jaar een grote slag te slaan met de komst van Conçeicao. Hij stond bij FC Porto te boek als groot talent en de supporters van de Portugese topclub waren dan ook verrast toen bleek dat Ajax hem voor ‘slechts’ enkele miljoenen naar Amsterdam haalde. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Conceição als stand-in van Antony naar het niveau van basisspeler zou toegroeien, ware het niet dat de Braziliaan laat in de transferwindow vertrok naar Manchester United.

Het lukte Conçeicao echter niet om echt te aarden in Amsterdam. De aanvaller maakte in de minuten die hij kreeg bij vlagen een goede en veelbelovende indruk, maar het bleef vaak bij blaffen zonder bijten. Conceição had in de voorbereiding op dit seizoen zijn kans moeten grijpen, maar deed dat niet.

