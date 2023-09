Geertruida spreekt tijdens Eredivisie Gala: 'Heel knap, ik ben trots op hem'

In een speciale videoboodschap heeft Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida zijn oude ploeggenoot Orkun Kökçü gefeliciteerd met het winnen van de prijs van Speler van het Jaar in het afgelopen Eredivisie-seizoen. Geertruida spreekt niet vaak in het openbaar, maar Kökçü vond het mooi om te zien dat de verdediger een uitzondering maakte.

"Orkun abi (broer, red.). Hierbij wil ik jou graag feliciteren met de prijs van beste speler van het jaar", vertelt Geertruida in de videoboodschap, die werd getoond tijdens het gala in Utrecht. "Je hebt hier heel hard voor gewerkt en uiteindelijk heb je een heel seizoen lang gedomineerd, bro. Als jij zo doorgaat, weet ik zeker dat je ook in Lissabon zal slagen. Je hebt het verdiend bro. Geniet van je prijs. Ik zie je snel. Love."

Kökçü en Geertruida zijn goede vrienden. "We hebben een jaar of acht samengespeeld", legt de naar Benfica vertrokken spelmaker uit. "Ik vind het mooi dat Lutsha echt met woorden probeert uit te leggen wat zijn gevoel is. Ik vind het knap van hem, dat hij dat nu durft. Ik ben ook heel trots op hem." Geertruida geeft niet graag interviews, omdat hij stottert.

De speech van Geertruida en de reactie van Kökçü is te zien vanaf minuut 1:17:45 in deze video op YouTube.