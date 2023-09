Giménez schrijft geschiedenis: 0-4 tegen Ajax, reacties Steijn en Slot zeggen álles

Feyenoord heeft maar heel kort nodig gehad om de voorsprong tegen Ajax uit te breiden. Iets meer dan drie minuten na de hervatting maakte Santiago Giménez de 0-4. Hij kreeg de bal prompt voor de voeten en completeerde zijn hattrick waar hij zondag al de basis voor legde.

Volg het restant van Ajax - Feyenoord in ons liveverslag!

Giménez is de eerste Feyenoorder sinds John Guidetti in 2012 met een hattrick in De Klassieker. Guidetti deed het in De Kuip; nooit eerder scoorde een speler drie keer in een uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie.

Het doelpunt zorgde voor grote frustratie bij Maurice Steijn en voor een oerkreet van vreugde bij Arne Slot, die voorafgaand aan de wedstrijd liet blijken toch een beetje bevreesd te zijn voor een Amsterdamse comeback.

Het is de tweede keer in de geschiedenis dat Feyenoord viermaal scoort op bezoek bij Ajax in de Eredivisie. Dat gebeurde al eens in 2001, toen de Rotterdammers met 3-4 wonnen.

