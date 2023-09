'Giménez voegt kort na hattrick in Klassieker volgende topclub toe aan lijstje belangstellenden'

blijft met zijn uitstekende prestaties in het shirt van Feyenoord interesse wekken. De spits van de Rotterdammers staat er door heel Europa goed op en lijkt nu weer een nieuwe mogelijke bestemming toe te kunnen voegen aan het lijstje. Er schijnt belangstelling te zijn uit Duitsland.

Volgens het Duitse medium BILD houdt Borussia Dortmund de verrichtingen van Giménez nauwlettend in de gaten. Het gaat op dit moment overigens nog niet in concrete belangstelling. De spitspositie bij Dortmund is met Niclas Füllkrug, Sebastién Haller en Youssoufa Moukoko al flink bezet. Daarnaast zijn de financiële mogelijkheden van die Borussen momenteel een probleem.

Dortmund is zeker niet de enige club die Giménez met een haviksoog volgt. Eerder werd al naar buiten gebracht dat Benfica, Chelsea en meerdere clubs uit Spanje het wel zien zitten in de doelpuntenmachine uit Mexico. De 22-jarige aanvalsleider ligt nog tot medio 2027 vast bij Feyenoord. De regerend landskampioen verlengde eerder dit kalenderjaar zijn contract.

Giménez is dit seizoen uit de startblokken geschoten namens Feyenoord. Na zes wedstrijden staat de teller al op negen doelpunten. Eerder deze week was hij in De Klassieker tegen aartsrivaal Ajax nog goed voor een hattrick. Aanstaande zaterdag hervat Giménez zijn jacht op doelpunten. Dan staat er voor Feyenoord een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma.