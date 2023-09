Go Ahead Eagles neemt vijfde plaats van Fortuna Sittard over na ruime zege in Deventer

Go Ahead Eagles heeft het thuisduel met Fortuna Sittard om weten te zetten in een 3-0 overwinning. In Deventer zorgden Oliver Edvardsen, Sylla Sow en Philippe Rommens voor een afgetekende zege voor de thuisploeg op Fortuna, waardoor de vijfde plaats in de Eredivisie voorlopig wordt overgenomen van de Limburgers.

Go Ahead Eagles miste vaste basiskracht Jamal Amofa maar kon weer rekenen op de teruggekeerde Bobby Adekanye. De thuisploeg begon beter aan de wedstrijd en dat leverde kleine kansjes op via Adekanye en Edvardsen. Aan de andere kant waren Tijani Noslin en Kaj Sierhuis dichtbij. Toch was het na iets meer dan een halfuur verdiend raak voor Go Ahead. Edvardsen kon simpel binnentikken na goed voorbereidend werk van Adekanye. Sierhuis was met een knappe volley nog dichtbij voor rust voor Fortuna, maar wist geen doel te treffen.

Ook na rust was het Go Ahead Eagles dat het beste van het spel had. Bas Kuipers was even na rust dichtbij een goal en Victor Edvardsen scoorde bijna zijn eerste. Hij schoot van dichtbij op de paal. Fortuna was niet bij machte om iets terug te doen en de uitblinkers van voorgaande wedstrijden Tijjani Noslin en Alen Halilovic konden te weinig brengen. Toch was het een andere speler van Fortuna die het dichtste bij was: Deroy Duarte. Hij schoot na 70 minuten van ver hard op de paal. Dit leek meteen de laatste kans op punten te zijn voor Fortuna, want even later was het aan de overkant raak voor Go Ahead Eagles. Willum Willumson schoot van dichtbij nog op de keeper, maar invaller Sylla Sow kon de rebound van dichtbij binnen tikken: 2-0. Vlak voor tijd werd het zelfs nog 3-0 toen Rodrigo Guth met een domme overtreding een strafschop leek in te luiden. Na ingrijpen van de VAR werd het een vrije trap, maar ook dit was voor Philippe Rommens een koud kunstje. De Belg schoot de bal knap langs de muur in de verre hoek en tekende voor 3-0.

Bij Go Ahead Eagles gaat het bijzonder voor de wind, de ploeg bevindt zich op een knappe vijfde plek. Fortuna Sittard is na een geweldige seizoensstart in één klap weer terug op aarde en zal zich tegen AZ willen revancheren volgende week.