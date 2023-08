Excelsior en Fortuna blijven ongeslagen, maar verzuimen de koppositie te pakken

Zowel Excelsior als Fortuna Sittard heeft de kans om koploper van de Eredivisie te worden laten liggen. Een 2-2 gelijkspel was daar debet aan. Voor beide ploegen blijft hiermee wel de ongeslagen status staan.

Op Woudestein gebeurde geruime tijd vrijwel niets. Beide ploegen leken vooral niet te willen verliezen en de inspiratie ontbrak om aanvallend iets te bewerkstelligen. De nieuwe spitsen die zowel Fortuna (Marko Lazetic) als Excelsior (Troy Parrott) deze week vastlegden, bleken geen overbodige luxe getuige het spelbeeld.

Fortuna kroop wat uit zijn schulp na een kwartier spelen. Gelegenheidsspits Tijjani Noslin, die de vertrokken Paul Gladon verving, testte Excelsior-doelman en Inigo Cordoba produceerde een jammerlijke afzwaaier. Excelsior stelde daar bar weinig tegenover en het was dan ook een verrassing te noemen dat de thuisclub na een half uur spelen op voorsprong wist te komen. Nikolas Agrafiotis, wie anders, reageerde alert na matig uitverdedigen van Pinto en schoot droog de openingstreffer binnen. Met zijn derde treffer in drie duels kon Excelsior in een zetel naar de rust. Fortuna wist even geen raad met de achterstand en had geluk dat Ivar Pandur een poging op slag van rust van Excelsior-back Siebe Horemans goed wist weg te stompen.

Na rust trachtte Fortuna al snel orde op zaken te stellen. Vroeg druk zetten leidde uiteindelijk tot een grote mogelijkheid voor Inigo Cordoba. De Baskische buitenspeler ontfutselde Arthur Zagre de bal, maar faalde één op één met doelman Stijn van Gassel. Deroy Duarte had na ruime een uur gespeeld te hebben meer succes. De controlerende middenvelder stond op de juiste plek om een afvallende bal direct af te vuren en zo de op dat moment verdiende gelijkmaker binnen te schieten. Dat drie minuten later Excelsior de voorsprong in ere wist te herstellen wat een fikse domper voor de Fortunezen. Invaller Richie Omorowa stond aan het eind van een puike voorzet van Derensili Sanches Fernandes. Hij kopte de bal prima langs doelman Pandur, waarna op de lijn een andere invaller, Oscar Uddenäs, het laatste zetje gaf en het doelpunt min of meer stal. Met de vreugde nog op de tribunes was het een andere invaller die de stand weer gelijktrok. De Algerijnse spits van Fortuna, Mouhamed Bulkheir, draaide zich goed vrij, zag Van Gassel verkeerd gepositioneerd staan en haalde vernietigend uit.

Het werd haast de wedstrijd van de invallers, ware het niet dat een Belgische debutant aan Rotterdamse zijde, Cisse Sandra, iets te voorzichtig was. Fortuna had uiteindelijk de zege nog kunnen bewerkstelligen, maar Noslin kon de bal niet binnenknikken. Een puntendeling was het resultaat van het onderonsje tussen de potentiële koplopers. Dat hield in dat de koppositie in de Eredivisie niet behaald werd, maar dat de ongeslagen status van beide ploegen behouden werd.