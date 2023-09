Gorter: 'Laten we niet doen alsof ik onder zes ballen ben gedoken'

Jay Gorter kan niet zeggen of hij de komende tijd de eerste keeper van Ajax blijft. Zondagmiddag maakte concurrent Remko Pasveer voor het eerst dit seizoen weer deel uit van de wedstrijdselectie, maar Gorter kreeg tegen FC Twente (3-1 nederlaag) wel de voorkeur.

De vervanger van de geblesseerde Gerónimo Rulli is niet tevreden over zijn optreden bij de 1-0 van Twente. “Het afstandsschot (van Michel Vlap, red.) moet door mij veel beter verwerkt worden, laat dat duidelijk zijn. De jongen (Rots) krijgt in tweede instantie een poging, die blok ik. Uiteindelijk valt de bal achter me binnen. Ik kon niet een derde keer reageren.”

Gorter krijgt op de persconferentie de vraag of hij tot de terugkeer van Rulli zal blijven spelen. “Ik denk dat je die vraag aan de trainer moet stellen. Het is geen vraag om aan een speler te stellen. Maar zoals het er nu uitziet… Ik krijg het vertrouwen van de trainer. Laten we ook niet doen alsof ik onder zes ballen ben gedoken in deze wedstrijd. Ik voel het vertrouwen van de trainer, daar houd ik het bij.”

Dat Pasveer terug is na het breken van twee middenhandsbeentjes, hoeft de zaak niet te veranderen. “De trainer heeft tegen mij gezegd dat hij vertrouwen in mij heeft. Ik probeer op mijn best te presteren voor de trainer en dat vertrouwen uit te betalen. Uiteindelijk is het zijn keuze.”