Apathisch Ajax vol met kopzorgen in het rechterrijtje na pijnlijk verlies

Ajax raakt steeds dieper in de zorgen. De ploeg van Maurice Steijn ging zondagmiddag pijnlijk, maar zeer terecht onderuit bij het nog foutloze FC Twente (3-1), waardoor het na vier duels slechts eenmaal won in de Eredivisie en in het rechterrijtje staat. Vooral de manier waarop de Amsterdammers voor de dag kwamen, geeft reden tot ongelofelijk veel zorgen voor Steijn en consorten.

De problemen zijn groot voor Ajax. Ondanks dat Steijn wat meer tijd heeft gehad om zijn elftal te instrueren, werden de Amsterdammers compleet omvergeblazen in de eerste helft in Enschede. Het liep door goals van Daan Rots en Sem Steijn – die vorig seizoen ook al in alle duels met zijn vader scoorde – tegen de snelste 0-2 achterstand aan in een Eredivisie-wedstrijd sinds 2008. En het mocht niet klagen dat de score niet verder opliep, want Manfred Ugalde liet ook nog een enorme kans missen na minder dan een minuut spelen.

Artikel gaat verder onder video

Ajax toonde maar weinig automatismen en ook de vele aankopen van de veelbesproken directeur voetbalzaken Sven Mislintat maakten weinig indruk. Josip Sutalo was ongelukkig bij het openingsdoelpunt en was aan de bal behoorlijk onzeker. Chuba Akpom was aan de rechterkant compleet onzichtbaar. Sivert Mannsverk leek onder hoogspanning te staan en al zijn ballen schoten ver van zijn voet. Steijn haalde de middenvelder samen met Devyne Rensch dan ook halverwege naar de kant om de schade te herstellen.

Enkele lichtpuntjes aan de zijde van Ajax waren Jorrel Hato, die drie bijna zeker FC Twente-treffers voorkwam met een goed blok én aan de basis stond van de onverwachte aansluitingstreffer. Hij stuurde Borna Sosa – die offensief ook een aardige indruk maakte – weg: de Kroaat legde na ruim een half uur goed terug en de ijverige Brian Brobbey werkte binnen. De spits werkte hard, maar kon soms zijn frustraties over ploeggenoten moeilijk bedwingen, vaak werd hij te vroeg aangespeeld in buitenspelpositie. En in de zwakke eerste helft, waarin Ajax dertien (!) schoten incasseerde, sloeg hij de bal uit zijn handen uit frustratie.

De dubbele wissel van Steijn sorteerde wel enig effect, ondanks dat Ugalde direct na de thee opnieuw een honderd procent kans kreeg. Ajax had de zaken achterin wat beter voor elkaar, was aan de bal iets minder onrustig, maar speelde te weinig kansen bij elkaar om echt aanspraak te maken op een goed resultaat. Toen invaller Van den Boomen een slechte bal van Sutalo eveneens matig verwerkte, kon uitgerekend invaller Naci Ünüvar het duel beslissen (1-3), op het moment dat de bezoekers leken te geloven in een goed resultaat.

Ajax oogt instabiel, met ontzettend veel onduidelijkheden in het elftal. De aankopen van Mislintat hebben moeite om zich aan te passen en de tactische keuzes van Steijn pakten niet goed uit. De rechterkant zag er in Enschede aanvallend én verdedigend niet goed uit en ook had de coach in de eerste helft geen antwoord op de zwervende Vlap, die een van de absolute uitblinkers was aan de kant van het uitstekende FC Twente en gekozen werd tot Man of the Match.

De uiterst zware week is Ajax begonnen met een uiterst valse start in Enschede. Met Olympique Marseille in de Europa League en Feyenoord in de Eredivisie wacht er een ontzettend zwaar programma, in de wetenschap dat Ajax de slechtste seizoensstart heeft sinds 1965. De stijgende lijn die in de tweede helft werd getoond moet alsnog flink omhoog om niet in een gigantische crisis te zitten over een kleine week. Want waar Feyenoord en PSV dit weekend opnieuw veel indruk maakte, leed Ajax een even pijnlijke als terechte nederlaag in de Grolsch Veste.