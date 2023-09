Hakim Ziyech zet waanzinnige villa in Vinkeveen te koop voor astronomisch bedrag

Hakim Ziyech heeft een villa in Vinkeveen te koop gezet, zo weet Quote. Het gaat om een woning die Ziyech in 2020 kocht voor een kleine 3,9 miljoen euro. Hij hoopt er nu 7,5 miljoen euro aan over te houden.

Dat Ziyech bijna het dubbele verlangt, komt doordat hij de woning grondig heeft laten renoveren. Het perceel heeft een oppervlakte van 3.560 vierkante meter; de woonoppervlakte is 515 vierkante meter. De villa bevat twee woonlagen en onder meer een 'zeer royale woonkamer', vier slaapkamers, drie badkamers en een kastenkamer. Ook heeft de woning een thuisboioscoop.

"Ook de tuin is recent onder handen genomen: er staat nu een verwarmd buitenzwembad, een infinity pool met watervallen, diverse terrassen en een zitkuil met een ingebouwde gashaard waar u perfect kunt genieten van de zonsondergang", klinkt het op de website van de verkopend makelaar. "De wellness van 71 vierkante meter is het paradijs voor lichaam en geest. Deze is onlangs gerealiseerd met een loungeruimte, fitness, rond vrijstaand ligbad, inloopdouche, toilet, sauna en hammam (Turks bad, red.)."

Ziyech is vorige maand naar Galatasaray vertrokken: de Turkse club huurt hem van Chelsea en kan die deal kosteloos permanent maken.

Een impressie van de woning is te zien op YouTube.