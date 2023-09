Heeft Steijn een reddingsboei te pakken bij Ajax? ‘Wat een voetballer, grote klasse!’

Gabriel Misehouy heeft maandagavond opnieuw nadrukkelijk gesolliciteerd naar speelminuten in de hoofdmacht van Ajax. De achttienjarige middenvelder, afgelopen zondag tegen FC Twente (3-1 nederlaag) nog de gehele wedstrijd bankzitter, liet zich in het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax met Jong AZ opnieuw van zijn beste kant zien.

Misehouy liet maandagavond al na vijf minuten voetballen zijn kwaliteiten zien. Het toptalent nam de bal iets voor de middenlijn in ontvangst, speelde collega-middenvelder Julian Brandes in, maakte vervolgens een loopactie door de as van het veld en rondde uiteindelijk vanbinnen het strafschopgebied beheerst af: 0-1. Het betekende een droomstart voor Jong Ajax, dat vervolgens wel razendsnel twee doelpunten moest incasseren, maar dankzij een treffer van Brandes op slag van rust halverwege toch met 2-2 aan de thee zit.

Artikel gaat verder onder video

Voor Misehouy was het de tweede keer in zeer korte tijd dat hij zijn visitekaartje afgaf, want afgelopen vrijdag blonk de middenvelder met twee assists tegen FC Emmen (3-3) ook al uit namens de beloften va Ajax. Ook toen deden fans van de Amsterdamse club online een oproep aan hoofdtrainer Maurice Steijn en dat is vanavond niet anders.

“Misehouy er maar weer afhalen”, schrijft een supporter van Ajax na amper een kwartier spelen op X, voorheen Twitter. Hij is van mening dat de talentvolle middenvelder aanstaande donderdag een basisplaats verdient bij het eerste van Ajax, dat dan in de groepsfase van de Europa League tegen Olympique Marseille speelt. “Binnen hoeveel wedstrijden staat Misehouy op 8 in Ajax 1?”, vraagt een andere Ajax-fan zich hardop af. Een ander reageert met: “Misehouy hoort gewoon bij de selectie van Ajax 1 en mag wat mij betreft heel snel minuten gaan maken. Wat een voetballer, grote klasse!”

GOOOOOAAAAL

Gabriel Misehouy

Jong AZ: 0-1 : Jong Ajax#jazjaj pic.twitter.com/JunqNmBHWJ — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) September 18, 2023

Misehouyyyyy

Rijp voor één. — Cavinsky (@cavinsky) September 18, 2023

#jazjaj

Misehouy er maar weer afhalen. Die moet starten bij 1 Donderdag. — Ajaxchelsea (@Ajaxchelsea1) September 18, 2023

Binnen hoeveel wedstrijd staat Misehouy op 8 in Ajax 1?👀 #jazjaj #Ajax — David Herres (@davidherres7) September 18, 2023

Misehouy hoort gewoon bij de selectie van Ajax 1 en mag wat mij betreft heel snel minuten gaan maken. Wat een voetballer, grote klasse!#Misehouy #Ajax #JongAjax — DennisJ (@Dennizle2) September 18, 2023