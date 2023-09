Ajax-fans genieten intens van smaakmaker en doen dringende oproep aan Maurice Steijn

Gabriel Misehouy heeft vrijdagavond opnieuw zijn visitekaartje afgegeven bij Jong Ajax. Met twee zeer fraaie individuele acties stond de achttienjarige aanvallende middenvelder tegen FC Emmen aan de basis van twee vroege doelpunten. Fans van Ajax smullen van Misehouy en hopen dat Maurice Steijn de jongeling spoedig een kans geeft in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Misehouy speelde vorig seizoen namens Jong Ajax 27 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 4 doelpunten. Deze voetbaljaargang lijkt de belofte zijn spel naar een niveau getild te hebben: na vijf duels in de Keuken Kampioen Divisie staat de teller al op twee doelpunten en twee assists.

Tegen FC Emmen bereidde hij na twaalf minuten voetballen het openingsdoelpunt van David Kalokoh voor en amper tien minuten later gaf hij de assists bij de 2-0 van Mika Godts. Beide keren trok Misehouy vanaf de linkerflank al dribbelend naar binnen, waarna hij de beslissende pass gaf.

Supporters van Ajax zijn op X razendenthousiast over de ontwikkeling van Misehouy en hopen dat Steijn hem spoedig minuten in het eerste gunt. Misehouy debuteerde nog niet in Ajax 1, maar daar komt als het aan de fans van de Amsterdammers ligt spoedig verandering in.

GOAAAAL

David Kalokoh

Assist: Gabriel Misehouy

Jong Ajax: 1-0 :FC Emmen#jajemm pic.twitter.com/HR0jjZyTQx — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) September 15, 2023

GOAAAAL

Mika Godts

Assist: Gabriel Misehouy

Jong Ajax: 2-0 :FC Emmen#jajemm pic.twitter.com/k2hsBWxHLC — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) September 15, 2023

Gun Misehouy aub een debuut in Ajax 1 — Lucas (@Lemonesis) September 15, 2023

Misehouy keer op 10 bij 1#jajemm — Inside-Ajax (@superjoden02) September 15, 2023

Gabriël Misehouy



Remember the name 💎 pic.twitter.com/dTxEWjwHBU — 𝙿𝚊𝚜𝚜𝚊 (@Sakanellii) September 15, 2023

Misehouy is a special player man https://t.co/DjaKQS54Mi — TO (@TamiOriade) September 15, 2023