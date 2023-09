Hélène Hendriks wijst beste aanvoerder van Ajax aan: 'Ontneem Bergwijn de band'

Maurice Steijn doet er verstandig aan om zo snel mogelijk de aanvoerdersband van Ajax te ontnemen, betoogt Hélène Hendriks. De presentatrice weet ook wel wie een betere captain zou zijn: .

Ajax kwam in de eigen Johan Cruijff ArenA op een 2-0 voorsprong, maar zag die nog voor rust als sneeuw voor de zon verdwijnen. René van der Gijp stipt vrijdagavond in Vandaag Inside aan dat doelman Jay Gorter er bij de 2-2 niet goed uitzag: "Een hele matige keeper is ook niet in je voordeel hè?" Derksen valt hem bij: "Die pakt geen punten. Die derde had hij ook wel mogen houden." Van der Gijp: "Die pakt Wilfred nog..."

Hendriks vond Ajax aanvallend wél beter voor de dag komen dan afgelopen weekend, toen in Enschede werd verloren van FC Twente (3-1). Captain Bergwijn miste bij een 3-2 voorsprong echter een uitgelezen mogelijkheid op de 4-2. "Je moet heel snel van aanvoerder wisselen", meent Hendriks. "Hij zegt wel 'schandalig, we moeten ons kapot schamen', maar Steven Berghuis hebben we gisteren gesproken, dat moet gewoon de aanvoerder zijn."