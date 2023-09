Ierland - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender kijk je naar Oranje?

Het Nederlands elftal speelt zondagavond om 20.45 uur de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Het duel dat in het Aviva Stadium in Dublin wordt gespeeld, is live op tv te volgen en wordt tevens online uitgezonden. Op welke zender is de wedstrijd tussen Ierland en Oranje te zien?

Ierland - Nederland op tv

De wedstrijd tussen Ierland en Oranje is te zien op NPO 1. De voorbeschouwing begint om 20.22 uur en de aftrap vindt plaats om 20.45 uur. Online is de wedstrijd via een (gratis) livestream van NPO 1. Het EK-kwalificatieduel is ook te volgen via het live wedstrijdverslag van FCUpdate.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Artikel gaat verder onder video

Bondscoach Ronald Koeman zal de opstelling van het Nederlands elftal tegen Ierland vermoedelijk op één plek wijzigen ten opzichte van de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Griekenland. Matthijs de Ligt is de meest waarschijnlijke vervanger van de geblesseerde Lutsharel Geertruida. Micky van de Ven behoort door het wegvallen van Geertruida voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Oranje.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, Simons, De Roon; Gakpo, Weghorst

Stand van zaken in Groep B

Het Nederlands elftal bezet voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ierland de tweede plaats in Groep B. In drie wedstrijden veroverde de ploeg van Koeman zes punten. Frankrijk staat met vijftien punten uit vijf wedstrijden bovenaan. Griekenland bezet met zes punten uit vier duels de derde plaats. Ierland is de nummer vier met slechts drie punten uit vier wedstrijden. Gibraltar pakte nog geen punt en staat onderaan in de groep.

Stand Groep B

1. Frankrijk: 15 punten uit 5 wedstrijden (+12)

2. Nederland: 6 punten uit 3 wedstrijden (+2)

3. Griekenland: 6 punten uit 4 wedstrijden (0)

4. Ierland: 3 punten uit 4 wedstrijden (-1)

5. Gibraltar: 0 punten uit 4 wedstrijden (-12)