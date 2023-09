Paul Pogba test positief op doping en wordt geschorst

Paul Pogba heeft mogelijk een groot probleem aan zijn broek hangen. De ooit zo veelbelovende middenvelder is volgens het Italiaanse persbureau ANSA betrapt op het gebruik van doping. De Fransman van Juventus zou aan het begin van dit seizoen een te hoog testosterongehalte hebben gehad na een test.

Dit gebeurde volgens ANSA op 20 augustus, na de competitiewedstrijd tegen Udinese. Pogba kwam in de twee duels hierna gewoon in actie tegen Bologna en Empoli. Mocht het nieuws kloppen, zou dat de volgende klap in de carrière van de inmiddels dertigjarige middenvelder betekenen.

De carrière van Pogba lijkt namelijk als een nachtkaars uit te gaan. De Fransman brak in zijn jongere jaren als veelbelovend talent door bij Juventus, waar hij ruim vier seizoenen van grote waarde was. Hij verdiende een stap naar Manchester United. In Engeland kon hij, mede wegens fysieke mankementen, zijn kwaliteiten echter nooit optimaal laten zien. Dit resulteerde in een transfervrije terugkeer naar Juventus in 2022.

Ook die terugkeer heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Pogba liep in 2022 een zware knieblessure op, waardoor hij maandenlang uit de roulatie was. Daarnaast werd de middenvelder ook al eens uit de selectie gezet wegens het te laat komen op een training. Mede hierdoor speelde Pogba slechts twaalf keer na zijn comeback.

Geschorst

Volgens journalist Fabrizio Romano is Pogba op voorspraak van het anti-dopingorgaan in Italië momenteel geschorst. Dat lijkt voor onbepaalde tijd het geval.