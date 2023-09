'Dopingzondaar' Paul Pogba in illuster rijtje met onder meer Jaap Stam en Edgar Davids

Maandag werd bekend dat Paul Pogba (30) betrapt is op het gebruik van doping. De Franse middenvelder van Juventus zou in augustus, na het Serie A-duel met Udinese, een te hoog testosterongehalte in zijn urine hebben gehad. Mocht het daadwerkelijk tot een definitieve schorsing komen, dan treedt Pogba toe tot een illuster gezelschap waarvan ook Edgar Davids en Jaap Stam deel uitmaken.

In afwachting van de uitkomst van de contra-expertise is Pogba voorlopig geschorst. Sky Italia meldt dinsdag dat de speler drie dagen de tijd heeft om een contra-expertise aan te vragen. Een tweede onderzoek naar zijn urinestaal zal dan binnen uiterlijk zeven dagen plaatsvinden. Test hij opnieuw positief, dan dreigt een lange schorsing voor de wereldkampioen van 2018.

Pogba zou niet de eerste grote naam zijn die in Italië tegen een dopingschorsing aanloopt. Football Italia presenteert dinsdagmiddag een lijstje met voorgangers, waarop ook Davids en Stam prijken. Davids, destijds uitkomend voor Juventus, testte in maart 2001 positief op het gebruik van nandrolon. De middenvelder werd voor vijf maanden geschorst, maar later werd die straf teruggebracht tot vier maanden. Datzelfde gold voor Stam, die in dienst van SS Lazio eveneens betrapt werd op nandrolongebruik in oktober 2001.

Guardiola

Een andere opvallende naam op het lijstje met dopingzondaars is die van Pep Guardiola. De huidige trainer van Manchester City werd in dienst van Brescia zelfs twee keer betrapt op het gebruik van - eveneens - nandrolon. Hij werd in januari 2002 voor vier maanden uitgesloten, maar zou niet hebben geweten dat hij een verboden substantie tot zich nam. Jaren later werd hij dan ook alsnog vrijgesproken.

Stam en Davids zijn overigens niet de enige Nederlandse internationals die in die tijd werden betrapt op het gebruik van verboden middelen. Ook Frank de Boer, destijds uitkomend voor FC Barcelona, testte in 2001 positief op het gebruik van hetzelfde middel. Het kwam de latere trainer van Ajax en Oranje op een half jaar schorsing te staan, al ontkende ook hij in alle toonaarden bewust een overtreding te hebben begaan.