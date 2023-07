Memphis Depay reageert met emotioneel Twitter-bericht op vrijspraak Benjamin Mendy

Memphis Depay is in de pen geklommen nadat vrijdag bekend werd dat Benjamin Mendy is vrijgesproken van aanranding en verkrachting. De aanvaller van het Nederlands elftal en Atlético Madrid deelt via Twitter zijn gedachten over de Fransman, die al sinds 2021 geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld.

Memphis hoopt vooral dat Mendy in staat zal zijn om zijn carrière weer op te pakken nu hij volledig is vrijgesproken van de feiten waarvan hij werd beschuldigd. "Hoe gaat hij zijn loopbaan terugkrijgen?", vraagt de Nederlander zich echter af. Het is de eerste keer dat Memphis zich uitspreekt over de zaak-Mendy, hij legt uit waarom: "Ik heb dit onderwerp niet eerder besproken omdat ik niet alle details kende", geeft de aanvaller aan. "Maar ik heb hem één keer gesproken via FaceTime toen hij in de cel zat en ik heb een aantal keer tegen hem gespeeld. Ik zag geen kwaad in deze man."

Het laatste deel van de uitgebreide Tweet van Memphis leest als een aanklacht tegen het feit dat Mendy (onder meer in de media) al veroordeeld leek voordat zijn proces daadwerkelijk was begonnen. "We kunnen niet accepteren dat dit ons atleten overkomt", schrijft Memphis. "Wie staat voor ons op op het moment dat dat nodig is en niet als de schade al is toegebracht?" Hij eindigt met een boodschap aan iedereen: "Kijk niet de andere kant op, mensen."

Pogba

Ook Paul Pogba, die met Mendy samenspeelde in de Franse nationale ploeg, heeft via sociale media gereageerd op de vrijspraak van de verdediger. "Al Hamdullilah (Met dank aan God)", schrijft de middenvelder van Juventus op Instagram. Datzelfde woord gebruikte de geëmotioneerde Mendy na de uitspraak van vrijdag tegenover de media. "Ik ben zo blij voor je, broeder", vervolgt Pogba, "alle mensen die kwaad over je spraken. Nu wil ik horen hoe ze je naam zuiveren", vervolgt hij. "Ik kan niet wachten om je weer op het veld te zien", sluit Pogba zijn boodschap af.