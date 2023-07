Benjamin Mendy wil slechts één woord kwijt na vrijspraak

Benjamin Mendy heeft een eerste reactie gegeven nadat hij is vrijgesproken van verkrachting. De linksback verscheen bij de rechtbank voor de televisiecamera's, maar wilde slechts één woord kwijt. "Alhamdulillah", zei Mendy, ofwel: "Met dank aan God."

Mendy kreeg de nodige andere vragen, bijvoorbeeld of er voor hem nog een toekomst is als voetballer, maar daar reageerde hij niet op. Zijn advocaat Jenny Wiltshire bedankt in een statement wel de leden van de jury die de voetballer hebben vrijgesproken.

Artikel gaat verder onder video

De 28-jarige Mendy werd in januari al vrijgesproken van zes aanklachten van verkrachting. In de zaak die vrijdag diende ging het om één vermeende verkrachting en één poging tot verkrachting. Van alle delicten is Mendy vrijgesproken.

Een jury van zes mannen en zes vrouwen boog zich over de zaak. Na drie uur en vijftien minuten kwamen ze tot de conclusie dat Mendy niet schuldig is. De Fransman was in tranen toen hij het vonnis hoorde.