Jan van Halst tijdelijk benoemd tot algemeen directeur van Ajax

Ajax heeft Jan van Halst benoemd tot algemeen directeur. Het gaat om een tijdelijke en titulaire benoeming tot het moment dat Alex Kroes aan zijn klus begint.

Ajax maakte vorige week bekend, na berichten in de media, met Van Halst in gesprek te zijn om hem tijdelijk en op titulaire basis toe te laten treden tot de directie. Nu hebben de Amsterdammers de tijdelijke benoeming bekrachtigd.

De noodgreep is nodig omdat Ajax Kroes nog niet kan benoemen tot algemeen directeur. De definitieve opvolger van Edwin van der Sar was tot 1 september in dienst bij AZ en had een non-concurrentiebeding van een jaar bij zijn vorige werkgever.

Het is nog niet bekend wanneer Kroes de taken van Van Halst overneemt. "Het is momenteel nog altijd onduidelijk wanneer die benoeming kan plaatsvinden", zo laten de Amsterdammers weten.

Van Halst treedt, als gevolg van zijn toetreding tot het directieteam, per direct af als commissaris. De Raad van Commissarissen ziet Van Halst 'idealiter' terugkeren als commissaris als zijn werk er als tijdelijke algemeen directeur erop zit.