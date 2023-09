Jans komt met heel pijnlijke conclusie voor technisch directeur Zuidam

FC Utrecht-trainer Ron Jans geniet volop van de eerste weken in de Domstad. Met de huidige selectie denkt hij zeker betere resultaten te kunnen boeken dan tot dusver het geval was, maar de oefenmeester is ook kritisch op de werkzaamheden van technisch directeur Jordy Zuidam. “De selectie is niet helemaal in balans”, is het oordeel van Jans na zijn eerste weken.

"De kritiek schiet ook weleens door, maar als je zegt dat de selectie niet helemaal in balans is. We hebben heel veel buitenspelers, maar allemaal types die naar binnen komen en graag tussen de linies willen spelen. We hebben veel zessen en achtens, dus box-to-box-middenvelders en aanvallende middenvelders. Maar een echte zes... Dat is niet helemaal in balans. We hebben ook veel jonge spelers en veel oude spelers, maar niets daar tussenin. Bart Ramselaar is eigenlijk de enige die ertussen inzit."