Heracles Almelo heeft ook de tweede thuiswedstrijd deze prille competitie in winst omgezet. De ploeg van trainer John Lammers boog na de rust een 0-1 achterstand om in een 3-1 overwinning tegen Excelsior, dat ruim een half uur met een man minder speelde (rood Lazaros Lamprou) en al voor rust topscorer Nikolas Agrafiotis geblesseerd zag uitvallen.

De rode kaart, die bij een 1-1 stand werd uitgedeeld, was na afloop het meest besproken moment van de wedstrijd. "Ik word hier zo moe van", zei presentator Jan Joost van Gangelen van ESPN. Hugo Borst: "Altijd met die Joey Kooij... Kom op nou. Je moet het niet doen, maar ja. Het is niet slim, maar je kunt ook gewoon zeggen: 'Torn niet aan mijn gezag, dit was de laatste keer.' Je gooit nu de hele wedstrijd om. Altijd gezeik met die gozer. Deze man heeft geen autoriteit en wil het zo afdwingen, over de rug van een voetballer." Karim El Ahmadi voegde toe: "Hier kun je echt geen tweede gele kaart voor geven." Mario Been grapte: "Niks voor Joey Kooij!" Tegen tien man trok Heracles de wedstrijd naar zich toe. De Almeloërs hebben daardoor zes punten uit drie wedstrijden.

Op topscorer Agrafiotis staat momenteel geen maat. De aanvaller kopte zijn ploeg, tegen de verhouding in, op voorsprong. Het was voor de aanvaller alweer zijn vierde competitietreffer. Met zijn doelpunt in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen bij FC Volendam, heeft de Serviër nu in vijf opeenvolgende officiële wedstrijden gescoord en verbeterde hiermee het clubrecord van Jan Coenen (1971), Sjaak Roggeveen (1974), Cees Schapendonk (1984). Het was voor de topscorer van de Eredivisie ook het enige wapenfeit deze avond. De spits moest zich vanwege een blessure na ruim een half uur laten vervangen. Richie Omorowa nam zijn positie over.

De goede openingsfase van de thuisclub werd met de tegengoal tenietgedaan. Het duurde ook lang totdat de promovendus zich enigszins herstelde. Over de linkerkant met de veelvuldig aanvallende linkervleugelverdediger Jetro Willems en Emil Hansson, kwam de meeste dreiging. De Zweedse buitenspeler was met een indraaiend schot, dat maar net naast ging, zelfs dichtbij de gelijkmaker. Excelsior deed overigens al snel in de wedstrijd een tactische aanpassing door middenvelder Redouan El Yaakoubi bij balbezit van Heracles als vijfde verdediger te laten spelen.

De tandem Willems-Hansson stond na een kleine tien minuten in de tweede helft aan de basis van de gelijkmaker van Bryan Limbombe (kopbal). Twee minuten later kwam Excelsior met tien man te staan. Lamprou maakte te veel misbaar na een overtreding en ontving terecht zijn tweede gele kaart van Kooij. Al snel sloeg Heracles weer toe. Wederom was Hansson de aangever, dit keer kopte Justin Hoogma raak.

Met nog een kwartier te gaan bracht Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen drie verse krachten. Ian Smeulers gaf zijn debuut binnen een halve minuut al een gele kleur na een flinke overtreding. Kian Fitz-Jim, gehuurd van Ajax, debuteerde eveneens bij de bezoekers en liet zich met een paar goede acties meteen gelden.

Bij Heracles Almelo was het Mohamed Sankoh die zich voor het eerst mocht laten zien. De van VfB Stuttgart gehuurde aanvaller, vorig seizoen op huurbasis bij Vitesse, scoorde meteen de beslissende 3-1 en zag nog een treffer vanwege buitenspel afgekeurd worden.