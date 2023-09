Joey Veerman: 'Een beetje Holland Casino, hè? Een klein casinootje'

Joey Veerman was zaterdagavond een van de uitblinkers in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PSV. De middenvelder opende de score met een schot vanaf de rand van de zestien. Hij vond het vooral grappig om te zien dat keeper Etienne Vaessen gokte waar Veerman zou schieten.

Veerman dartelde langs de zestienmeterlijn en zocht de linkerhoek uit. De bal was ver buiten bereik van Vaessen. "Het iss wel Holland Casino hè, dit, van de keeper. Een klein casinootje", lacht Veerman, die zelf niet twijfelde waar hij zou schieten. "Je weet: als je die kant op loopt, dan gaat de keeper voor de verre hoek en moet de verdediger de korte hoek dichthouden. Als je 'm over de voet van de speler heen schiet, dan weet je dat hij zit."

Artikel gaat verder onder video

In de studio van ESPN kreeg Veerman de nodige complimenten. Mario Been noemde hem 'bepalend voor dit PSV' en een 'geweldige speler'. Karim El Ahmadi complimenteerde Veerman om zijn techniek bij het schieten. "Hij schiet ze geplaatst. Als ik in zo'n situatie kwam, en schoot vanaf de zestien, was het vaak wild. Maar Veerman is altijd rustig."

Veerman zag dat PSV de 0-2 in de schoot geworpen kreeg. Een pass van Jeffrey Bruma werd onderschept door Guus Til, waarna PSV snel profiteerde; Noa Lang maakte het doelpunt. "Ik ga niet in hun schoenen staan, maar dat was niet heel slim. Wel heel goed druk gezet van Guus."