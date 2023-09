Johan Inan denkt aan twee posities bij Ajax die in de winterstop versterkt kunnen worden

Ajax haalde in de afgelopen transferwindow de ene na de andere speler naar Amsterdam, maar vindt zichzelf desondanks in de Eredivisie momenteel terug op de veertiende plaats. Gaat de club in de winter weer de markt op om de selectie te versterken? Johan Inan denkt aan twee posities die eventueel van nieuwe impulsen voorzien kunnen worden.

Sven Mislintat verbaasde vriend en vijand door al snel na zijn officiële aanstelling als technisch directeur Branco van den Boomen transfervrij naar Ajax te halen én de (onbekende) Benjamin Tahirovic voor een paar miljoen euro over te nemen van AS Roma. De Ajax-aanhang moest daarna lang wachten op de volgende aanwinsten, maar in de laatste weken van de transferwindow ging Mislintat helemaal los. De Duitser telde miljoenen euro’s neer voor de komst van onder meer Josip Sutalo, Chuba Akpom en Georges Mikautadze.

Versterkingen werden nodig geacht na het dramatische afgelopen seizoen én het vertrek van sterkhouders Jurriën Timber, Dusan Tadic, Edson Álvarez én Mohammed Kudus. Mislintat luisterde naar die wens, maar zijn keuzes hebben vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De aanwinsten konden in de voorbije weken niet het verschil maken voor Ajax, dat een uiterst belabberde seizoensstart achter de rug heeft. Mislintat zal niet van dichtbij meemaken of zijn aankopen tóch nog tot bloei zullen komen in Amsterdam. De Duitser werd afgelopen zondag na de gestaakte Klassieker op straat gezet.

Ajax moet het voorlopig doen zonder technisch directeur en een nieuwe wordt ook niet in de winterstop al verwacht. Ajax-watcher Inan van het Algemeen Dagblad denkt desondanks dat de club de transfermarkt op zou kunnen gaan. “Als we kijken naar de voorbije transferperiode… Dan heeft Ajax Francisco Conceição en Mohammed Kudus, ooit gehaald als middenvelder maar werd natuurlijk een goede rechtsbuiten, laten gaan. Daar hebben ze geen vervanger voor gehaald”, zegt Inan in de AD Voetbalpodcast. “Tenminste, Mikautadze beschouw ik niet echt als een rechtsbuiten. Hetzelfde geldt voor Akpom.”

Inan denkt dat Ajax zich in de winterstop weleens zou kunnen gaan versterken met een rechtsbuiten. Hij noemt daarnaast nóg een positie die mogelijk om versterking roept. “En dan heb je nog de positie van verdedigende middenvelder. Daar is Sivert Mannsverk voor gehaald, maar die viel tegen FC Twente een beetje door de mand. Daarvan moet nog maar blijken hoe goed hij is. Silvano Vos heeft daar tegen Feyenoord gespeeld en in de tweede helft tegen Marseille, dat deed hij best aardig. Daar moet je dan een beetje aan denken. Wellicht dat Ajax zich dan nog op één positie gaat versterken. Dat zullen de interims dan moeten gaan doen.”