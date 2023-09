Jonkies geven Feyenoord het goede voorbeeld: elftal van Van Persie overklast Celtic in Youth League

Feyenoord Onder 19 is uitstekend begonnen aan de UEFA Youth League. Het door Robin van Persie gecoachte elftal was op Varkenoord veel te sterk voor de leeftijgenoten van Celtic, die met 3-0 aan de broek kregen.

Onder toeziend ook van Santiago Giménez, die vanavond vanwege een schorsing moet toekijken als de eerste elftallen het tegen elkaar opnemen, was Feyenoord duidelijk een maatje te groot voor de bezoekers uit Schotland. Trainer Van Persie had de beschikking over twee spelers die normaal gesproken deel uitmaken van de A-selectie van Arne Slot: Gjivay Zechiël en Antoni Milambo. Voor rust kwam de ploeg echter op voorsprong door rechtsback Givairo Read.

Amper drie minuten na de start van het tweede bedrijf verdubbelde Jaden Slory (de zoon van voormalig Feyenoorder Andwelé Slory) de voorsprong. Het slotakkoord was voor Milambo, die nog binnen het uur voor de 3-0 eindstand tekende.

Door de ruime zege is Feyenoord na één duel koploper in groep E. In Madrid wonnen de jonkies van Atlético Madrid hun thuiswedstrijd tegen SS Lazio met 2-0, waardoor de Rotterdammers op doelsaldo de eerste plaats in de poule innemen.