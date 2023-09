Jürgen Klopp neemt het op voor Ryan Gravenberch na kritiek vanwege Oranje-afmelding

Jürgen Klopp heeft het opgenomen voor de bekritiseerde Ryan Gravenberch. De middenvelder van Liverpool meldde zich af voor de interlandperiode met Jong Oranje en daar waren Ronald Koeman en Michael Reiziger niet blij mee. Klopp snapt de keuze van zijn nieuwe speler echter wel.

"Hij is bij een nieuwe club gekomen en heeft al wat trainingen kunnen meedoen. Ook heeft hij alle privé dingen kunnen regelen. Anderd had hij dat nu moeten regelen in weken dat wij drie wedstrijden hebben. Ik snap dat men in Nederland niet blij is. Maar hij heeft deze week gebruikt om dingen te regelen. Dat vind ik goed", aldus Klopp op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Hij weet nog niet of hij Gravenberch meteen speeltijd gaat geven. "Dat moeten we afwachten."

Gravenberch liet Bayern München op de slotdag van de transfermarkt achter zich voor een avontuur bij Liverpool. De Engelsen betaalden zo'n veertig miljoen euro voor de 21-jarige Amsterdammer. Klopp is onder de indruk van wat hij tot nu toe gezien heeft van de nieuweling. "Ik vind het totaalpakket heel interessant. Hij is goed in de kleine ruimte en kan ook met veel ruimte spelen. Ryan kan het spel versnellen, is een goede passer en heeft een uitstekend schot. Hij heeft er nu een week training op zitten."

Klopp ziet tegelijkertijd ook dat Gravenberch nog een stap moet zetten. Vooral het defensieve aspect moet volgens de manager aandacht krijgen, al is hij dus wel onder de indruk. "Toen hij achttien was speelde hij al in het eerste van Ajax. Na honderd wedstrijden maakte hij al de stap naar Bayern, dat is niet doorsnee. Natuurlijk kan hij verdedigend een stap maken, maar daar werkt hij hard aan. Het is een goede jonge en een speler met een grote potentie. Ik ben erg blij dat hij bij ons is."