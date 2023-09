Kees Kwakman en Jan Joost van Gangelen worden het niet eens met elkaar: ‘Waar slaat dat op?’

Kees Kwakman meent dat het niet eerlijk is om Ajax en z’n aankopen nu al af te schrijven. De ploeg van trainer Maurice Steijn had na het gelijkspel bij Excelsior en de nederlaag tegen Ludogorets wat recht te zetten op bezoek bij Fortuna Sittard, maar kwam ondanks de entree van een aantal nieuwe namen niet verder dan een zeer teleurstellend 0-0 gelijkspel. Kwakman vindt het echter te vroeg om nu al conclusies te trekken.

Het eerste ‘blok’ van dit seizoen zit erop voor Ajax. De Nederlands recordkampioen aast na de derde plaats in het afgelopen seizoen op eerherstel, maar zal met een slecht gevoel de interlandperiode betreden. De formatie van Steijn kwalificeerde zich weliswaar voor het hoofdtoernooi van de Europa League, maar vraag niet hoe. Bovendien liet het in de Eredivisie al vier punten liggen. Na het gelijkspel bij Excelsior liet Ajax ook tegen Fortuna Sittard twee punten liggen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Jan Joost van Gangelen kunnen er na vijf wedstrijden wel al de eerste conclusies worden getrokken, maar daarvoor vindt Kwakman het nog te vroeg. “Ja, maar vijf wedstrijden… Waar slaat dat op? Ik vind nog steeds dat je het gewoon de tijd moet geven. Het probleem is ook dat er twaalf spelers zijn gekomen, daar kennen we er één van. Dat is Van den Boomen. Bij Feyenoord komen er zeven, daar kennen we er zes van. Bij PSV komen er zeven, daar kennen we er zes van. Dus is het ook veel makkelijker om te zeggen dat ze goed hebben ingekocht. Maar bij Ajax ken ik er elf niet”, aldus de Volendammer in Dit was het Weekend op ESPN.

Van Gangelen is van mening dat Ajax het zichzelf een stuk makkelijker had kunnen maken door voor meer zekerheid te kiezen op de transfermarkt. De presentator noemt Noa Lang als voorbeeld. “Dan creër je toch je eigen problemen? Want je had ook kunnen zeggen: in plaats van Forbs neem ik Lang.” Daar kan Kwakman zich weliswaar wél in vinden, maar conclusies trekken over het ‘nieuwe’ Ajax doet hij desondanks pas over een paar maanden. “Dat risico neemt Mislintat en daar moeten we hem op afrekenen als Ajax in de winterstop vijfde staat. De conclusie op dit moment is dat het heel risicovol is en dat je je kunt afvragen of ze niet beter Lang hadden kunnen halen, maar je moet ze toch de tijd gaan gunnen.”