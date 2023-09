KNVB houdt PSV en Vitesse nog een nachtje in spanning na extreem late inschrijving

PSV en Vitesse hebben vlak voor het sluiten van de transfermarkt een akkoord bereikt over de tijdelijke overgang van Fodé Fofana. De transfer lijkt net op tijd te zijn afgerond, al houdt de KNVB iedereen nog even in spanning.

Waar PSV en Vitesse nog geen melding hebben gemaakt over de huurtransfer van Fofana, is de deal volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad rond. Het (digitale) papierwerk zou echter pas op het allerlaatste moment in orde zijn gemaakt.

"Fodé Fofana is door Vitesse om 23.59.50 ingeschreven in het systeem van de KNVB. Amai. Het was spelen met vuur, maar de spits van PSV kan naar Arnhem", zo schrijft Elfrink op X, vlak na het verstrijken van de transferdeadline.

Een kwartier later voegt Elfrink toe: "PSV en Vitesse kunnen de huurtransfer van Fofana nu nog niet bevestigen. De KNVB bekijkt morgen of de aanmelding op tijd is geweest, maar dat lijkt allemaal goed te komen. Morgen dus meer."