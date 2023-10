Kraay laat Hartman blozen: 'Jij zou een type voor hem zijn'

Hans Kraay junior denkt dat goed zou passen bij het Atlético Madrid. De club die getraind wordt door Diego Simeone is komende woensdag de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League.

“Met wat voor gevoel gaan jullie naar Madrid?”, vraagt Kraay na de 3-1 zege van Feyenoord op Go Ahead Eagles. “Een goed gevoel. We willen onszelf daar weer laten zien, op het mooiste podium”, reageert Hartman voor de camera van ESPN. “Het schiet me in één keer te binnen: jij zou ook wel een type zijn voor Diego Simeone”, zegt Kraay plots. “Is dat zo?”, vraagt een in verlegenheid gebrachte Hartman. “Hij zou wel gecharmeerd van jou zijn”, stelt Kraay. “Dat moet je hem na de wedstrijd van woensdag vragen”, blijft Hartman bescheiden.

Hartman veroverde vorig seizoen een basisplaats bij Feyenoord en is inmiddels niet meer uit het elftal van trainer Arne Slot is weg te denken. “Volgens mij heb ik nu zo’n 43, 44 wedstrijden gespeeld. Dat is alleen maar goed, leuk en mooi. Of het rust geeft? Er is nooit rust. We hebben goede spelers, ook op mijn positie. Ik moet blijven presteren. Ook voor mij geldt dat ik niet intouchable ben. Als ik niet goed presteer, ga ik er ook uit.”

Wieffer

Het is Kraay opgevallen dat Hartman bij Feyenoord veel omgaat met Wieffer. “Is dat je grote vriend?”, wil de verslaggever weten. “Dat is wel een van mijn betere vrienden in het team, inderdaad. Mats is gewoon een leuke jongen. Lekker normaal, lekker nuchter. We passen wel goed bij elkaar, ja”, aldus Hartman.