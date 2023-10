Simeone is akkefietje met Slot niet vergeten: 'Zou ik zelf nooit zeggen over een collega'

Het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Feyenoord betekent ook een weerzien tussen Diego Simeone en Arne Slot. Beide oefenmeesters kregen het bij hun vorige ontmoeting met elkaar aan de stok; Simeone blijkt het akkefietje twee jaar later nog niet vergeten te zijn.

In de voorbereiding op het eerste seizoen van Slot als trainer van Feyenoord troffen de trainers elkaar in een oefenduel in De Kuip. Feyenoord zou de Europese grootmacht die dag met 2-1 verslaan, door een treffer van Nouafal Bannis in blessuretijd. Na afloop wilde Slot zijn Argentijnse collega een hand geven, maar kreeg een stevige duw terug van de heetgeblakerde Simeone.

Ruim twee jaar na dato blijkt Simeone in gesprek met RTL-verslaggever Marcel Maijer nog helder voor de geest te kunnen halen wat er destijds gebeurde. "Hij zei dat ik gefrustreerd was en erg snel boos werd", onthult de trainer van Atlético. "Ik zou zoiets zelf nooit over een collega zeggen", vervolgt Simeone, "want ik ken hem niet en respecteer altijd het privéleven van alle trainers waartegen we spelen."