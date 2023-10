Arne Slot spiegelt zich aan Diego Simeone: 'Inspiratie en voorbeeld voor ons geweest'

Arne Slot denkt dat Feyenoord woensdagavond een absolute topprestatie moet leveren om met een resultaat terug te keren uit Madrid, waar Atlético Madrid wacht in de Champions League. De succestrainer had een dag voor de wedstrijd mooie woorden over voor de man die hij woensdag in de andere dug out treft: Diego Simeone.

Tijdens de persconferentie van dinsdag, een dag voor het treffen gehouden in stadion Wanda Metropolitano, wilden de Spaanse media weten wat Slot van zijn Argentijnse opponent vindt. De Zwollenaar ziet wel enige overeenkomsten tussen hemzelf en Simeone, die al sinds december 2011 aan het roer staat bij Atlético. "Ik denk dat Simeone en Atlético Madrid ook een voorbeeld zijn geweest voor ons. Atlético is een club die er toen hij kwam financieel niet goed voorstond, dus hij heeft echt zijn eigen succes moeten bouwen", vindt Slot. "Dat heeft hij gedaan door een eigen identiteit aan het elftal te geven, maar vooral door het elftal een enorme winnaarsmentaliteit mee te geven."

Slot heeft de tegenstander van woensdag in 2021 nog van dichtbij aan het werk kunnen zien. In de voorbereiding op zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid speelde Feyenoord een oefenduel met Atlético in De Kuip. Feyenoord won die dag met 2-1, door treffers van de inmiddels vertrokken Bryan Linssen en Naoufal Bannis, die de late gelijkmaker van Ángel Correa diep in blessuretijd ongedaan maakte. Slot herinnert zich de wedstrijd nog goed: "Daar hebben wij een vleugje van mogen ruiken toen we twee jaar geleden een oefenwedstrijd tegen ze speelden, en daarmee zijn ze ook een inspiratie en een voorbeeld voor ons geweest."

Onder Simeone groeide Atlético de afgelopen twaalf jaar uit tot de grote uitdager van de grote twee in Spanje, de kapitaalkrachtigere clubs Real Madrid en FC Barcelona. Ook daarin ziet Slot een parallel met zijn eigen situatie bij Feyenoord: "Ook wij moesten het in Nederland, zeker tot voor kort, opnemen tegen twee clubs die financieel meer mogelijkheden hadden dan wij. Maar we hebben kunnen zien dat als je mentaliteit hebt en een eigen identiteit, dat je daar net als Atlético af en toe tussen kunt komen."