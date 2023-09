Liverpool mede dankzij Gakpo laat langs Wolves, Gravenberch debuteert

Liverpool heeft zaterdag drie punten overgehouden aan het uitduel met Wolverhampton Wanderers: 1-3. De ploeg van Jürgen Klopp kwam vroeg op achterstand, maakte na rust via Cody Gakpo gelijk en liep pas in de slotfase weg bij de thuisploeg. Ryan Gravenberch maakte kort voor tijd zijn Liverpool-debuut als invaller.

Gakpo was de enige van de drie Nederlanders die zaterdag een basisplaats had bij The Reds. Virgil van Dijk zat het tweede en laatste duel van zijn schorsing uit nadat hij twee weken geleden direct rood kreeg op bezoek bij Newcastle United (1-2 winst). Gravenberch nam plaats op de bank.

Liverpool was in de openingsfase niet opgewassen tegen het sterk startende Wolverhampton Wanderers, dat al na zeven minuten een voorsprong te pakken had. Pedro Neto slalomde langs Dominik Szoboszlai en Joe Gomez en kwam vervolgens met een lage voorzet, die door het vijfmetergebied van Liverpool-doelman Alisson Becker rolde. Basisdebutant Jorrell Quansah kon er niet bij, waarna de Zuid-Koreaan Hwang Hee-chan bij de tweede paal kon binnenschieten.

Liverpool kwam die klap voor rust niet meer te boven. De club mocht zelfs blij zijn dat spits Matheus Cunha een levensgrote kopkans op de 2-0 verprutste. Aan de andere kant liet Gakpo zich kort voor rust voor het eerst een beetje zien; zijn inzet na een voorzet van Andy Robertson, die zijn 200ste wedstrijd voor Liverpool speelde, ging echter naast.

Na rust was Gakpo wél succesvol na een voorzet van Mohamed Salah. De Egyptenaar vond de Nederlandse aanvaller tien minuten na de thee met een lage voorzet, afronden was voor Gakpo vervolgens een koud kunstje.

Klopp haalde Gakpo vervolgens ondanks zijn treffer naar de kant; Darwin Nuñez was zijn vervanger. Ook met de Uruguayaan binnen de lijnen leek Liverpool vervolgens alsnog twee punten te gaan verspelen, maar dat was buiten jubilaris Robertson gerekend. De Schot werd vijf minuten voor het einde bediend door Salah en verschalkte Wolves-doelman José Sa in de korte hoek: 1-2.

Daarmee was het nog niet gedaan: in de eerste van de acht toegekende minuten blessuretijd zorgde invaller Harvey Elliott met een droge schuiver voor de definitieve nekslag. Zijn 1-3 leek via een Wolves-been tegen de binnenkant van de paal te belanden, Sa was opnieuw geklopt. Na de derde treffer mocht Gravenberch zijn eerste minuten maken namens zijn nieuwe club; hij kwam in het veld voor Salah.

Met de drie punten blijft Liverpool voorlopig bovenin meedraaien in de Premier League. De ploeg van Klopp liet alleen op de eerste speeldag punten liggen tegen Chelsea (1-1) en won voor de vierde keer op rij. Met dertien punten uit vijf duels is de ploeg zelfs in ieder geval voor even koploper. Manchester City kan de koppositie later op de zaterdag terugpakken; de regerend kampioen speelt om 16.00 uur de uitwedstrijd tegen West Ham United.