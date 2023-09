Louis van Gaal aan dezelfde functie gelinkt als Zinédine Zidane en Jürgen Klopp

Louis van Gaal wordt door BILD naar voren geschoven als één van de mogelijke opvolgers van Hansi Flick als bondscoach van Duitsland. De 58-jarige Flick moet serieus vrezen voor zijn baan nu de Duitsers al vijf wedstrijden zonder zege zijn.

Het is crisis in Duitsland. Het gastland van het EK in 2024 ging zaterdagavond voor eigen publiek met liefst 1-4 onderuit tegen Japan. Het was voor de Duitsers alweer de vierde (oefen)nederlaag van het jaar. Eerder werd er verloren van België (2-3), Polen (1-0) en Colombia (0-2). Tussendoor speelde Duitsland gelijk tegen Oekraïne (3-3).

Waar Flick niet van plan is de handdoek in de ring te werpen, houden Duitse media sterk rekening met een vertrek van de bondscoach. BILD heeft alvast een longlist opgesteld met namen die de oud-trainer van Bayern München zouden kunnen opvolgen. Van Gaal is één van de tien trainers die naar voren wordt geschoven.

Van Gaal is 'in principe' gestopt als trainer, maar heeft zijn carrière nog niet definitief beëindigd. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal staat samen met Oliver Glasner, Miroslav Klose, Rudi Völler, Jürgen Klopp, Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Zinédine Zidane en Julian Nagelsmann op het lijstje van BILD.