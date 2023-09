Louis van Gaal hoeft na Jürgen Klopp ook met deze naam géén rekening te houden

Duitsland is als toernooiorganisator uiteraard al verzekerd van deelname aan het EK van volgend jaar. De viervoudig wereldkampioen hoopte zich in alle rust te kunnen voorbereiden op het toernooi in eigen land, maar die rust is ver te zoeken. De Duitse bond nam afgelopen weekend afscheid van Hans-Dieter Flick en moet op zoek naar een opvolger. Louis van Gaal wordt genoemd als één van de kandidaten om Flick op te volgen. Door de namen van Jürgen Klopp én Domenico Tedesco kan in ieder geval een streep.

Het WK in Qatar met het Nederlands elftal leek voor Van Gaal zijn laatste klus als trainer te zijn geweest, maar daar kan de Duitse bond verandering in brengen. Van Gaal heeft immers laten weten dat het bondscoachschap bij een topland hem kán verleiden om weer aan het werk te gaan. In Duitsland wordt de Nederlander in ieder geval genoemd als één van de kandidaten om het land naar de EK-winst te loodsen. Dat er nog veel werk aan de winkel is, bleek afgelopen zaterdag in de oefeninterland tegen Japan (1-4 nederlaag), al herstelden de Duitsers zich dinsdagavond knap tegen Frankrijk (2-1 winst).

Artikel gaat verder onder video

Terwijl Van Gaal door Duitse media, maar ook oud-internationals steeds nadrukkelijker naar voren wordt geschoven als favoriet om Flick op te volgen, kan de Duitse bond door twee mogelijke opties al een streep zetten. Klopp, die met zijn Duitse nationaliteit en staat van dienst in het internationale voetbal een logische kandidaat was geweest, hoeft niet gebeld te worden. De Liverpool-manager heeft via zijn zaakwaarnemer laten weten dat hij niet beschikbaar is. Dat geldt ook voor Tedesco. De Italiaan was in het verleden werkzaam bij onder meer Schalke 04 en RB Leipzig, alvorens in februari van dit jaar aan de slag te gaan bij de Belgische nationale ploeg.

Tedesco, die België dinsdagavond naar een 5-0 overwinning op Estland loodste en zodoende heel dicht bij een startbewijs voor het EK is, werd na afloop gevraagd naar de vacature in Duitsland. “Nee, dank je. Ik ben hier heel tevreden en wil bij jullie blijven”, wordt hij geciteerd door Het Nieuwsblad. Tedesco keert normaliter komende zomer wel terug in Duitsland. België heeft in groep F van de kwalificatiereeks zeven punten meer dan nummer drie Zweden. “We zijn nog niet gekwalificeerd, voetbal is een raar spelletje. Ik wil in Oostenrijk winnen om daar het EK zeker te stellen”, aldus de Italiaan.