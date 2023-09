121- én 113-voudig international pleiten voor Louis van Gaal als nieuwe bondscoach van Duitsland

Bastian Schweinsteiger is een groot voorstander van Louis van Gaal als bondscoach van Duitsland. De viervoudig wereldkampioen nam afgelopen weekend na het debacle tegen Japan (1-4 nederlaag) afscheid van Hans-Dieter Flick en moet dus op zoek naar een opvolger. Van Gaal wordt door Duitse media volop in verband gebracht met het bondscoachschap bij onze oosterburen. Naast Schweinsteiger is ook Philipp Lahm fan van de Nederlander.

Duitsland is de organisator van het EK van volgend jaar en is er alles aan gelegen om zich in eigen land te revancheren voor de laatste eindtoernooien. De Duitsers kroonden zich in 2014 nog voor de vierde keer in de geschiedenis tot de beste van de wereld, maar maakten vervolgens vooral op de WK’s van 2018 en 2022 én het EK van 2021 een teleurstellende indruk. In Rusland en Qatar kon het land na drie wedstrijden al naar huis. Duitsland is er vooralsnog niet in geslaagd de zure nasmaak van de uitschakeling in Qatar van zich af te spoelen en dat heeft Flick zijn baan gekost.

Met het EK in eigen land in aantocht zal de Duitse voetbalbond haast willen maken met de opvolging van Flick. Wordt het Van Gaal? Het WK in Qatar met het Nederlands elftal leek zijn laatste klus in zijn trainersloopbaan, maar het bondscoachschap bij een topland sluit hij niet uit. Als het aan Schweinsteiger ligt, dan maakt de Duitse bond werk van de komst van zijn oude trainer bij Bayern München. “Dat zou het beste voor dit team zijn. Hij heeft al veel grote veldslagen gewonnen”, zei de voormalig middenvelder van onder meer Bayern München en Manchester United dinsdagavond bij ARD, voorafgaand aan de vriendschappelijke ontmoeting tussen Duitsland en Frankrijk.

“Het team heeft ook een persoonlijkheid met grote schouders nodig, waar het team op kan bouwen. Als je niet zo goed speelt, zal hij je dat ook zeggen”, was Schweinsteiger lyrisch over Van Gaal. De Nederlander kan ook rekenen op complimenten van Lahm. De voormalig vleugelverdediger denkt dat Van Gaal een uitstekende kandidaat is om aan het werk te gaan bij de Duitse nationale ploeg. “Als coach staat Van Gaal voor discipline, orde en structuur in de manier waarop hij zijn team laat spelen. Hij brengt dit altijd over door middel van zeer duidelijke communicatie”, vertelde Lahm, tevens EK-toernooidirecteur, bij BILD. “Bij Bayern was het de juiste man die de club op het juiste moment vorm gaf met zijn spelidee. Hij is een zeer sterke persoonlijkheid met veel ervaring.”

Louis van Gaal laat zich opnieuw uit over kansen op bondscoachschap Duitsland

Klopp niet beschikbaar

Jürgen Klopp, met zijn Duitse achtergrond en staat van dienst in het internationale voetbal uiteraard een meer dan geschikte kandidaat voor het bondscoachschap, wordt in ieder geval niet de opvolger van Flick. Dat liet zijn zaakwaarnemer Marc Kosicke weten bij Sportschau. “Jürgen heeft een langlopend contract bij Liverpool en is niet beschikbaar voor de nationale ploeg”, aldus Kosicke. Rudi Völler nam dinsdagavond plaats op de bank voor het oefenduel met Frankrijk (2-1 winst). De voormalig international heeft echter al laten weten dat ook hij níét de nieuwe bondscoach zal worden.