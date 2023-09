Feyenoorder scoort en bezorgt rampzalig Duitsland gigantisch pak slaag: 1-4

Ayase Ueda heeft zaterdagavond andermaal zijn visitekaartje afgegeven. In de vriendschappelijke wedstrijd van Japan tegen Duitsland was de aanvaller van Feyenoord met een doelpunt goud waard voor zijn vaderland: 1-4.

Ueda maakte deze zomer voor ongeveer negen miljoen euro de overstap van Cercle Brugge naar Feyenoord. Hij moet, mede door de aanwezigheid van Santiago Giménez in de punt van de aanval, geduldig wachten op zijn kans, maar toonde vorige week tegen FC Utrecht (1-5 overwinning) met een doelpunt alvast een glimp van zijn klasse. Vanavond gaf hij de supporters van Feyenoord opnieuw reden tot lachen.

Ueda reageerde na 22 minuten voetballen alert in de zestien van Duitsland nadat Junya Ito de bal had verlengd en bracht de Japanners zo op een 1-2 voorsprong. Ito had het Aziatische land in de elfde minuut zelf verrassend op voorsprong gebracht, waarna Leroy Sané tussendoor de 1-1 op het scorebord had gebracht.

Duitsland speelde een draak van een wedstrijd in de Volkswagen Arena in Wolfsburg en liep in de absolute slotfase uiteindelijk tegen een beschamende score aan. Takuma Asano tekende in de negentigste minuut voor de 1-3, waarna Ao Tanaka in blessuretijd de eindstand bepaalde. Takefusa Kubo verzorgden bij beide doelpunten de assist.