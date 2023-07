Feyenoord laat oog vallen op spits die vorig seizoen 22 keer scoorde in België

Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op Ayase Ueda. De 24-jarige spits van Cercle Brugge maakte het afgelopen seizoen veel indruk door 22 doelpunten in de Belgische competitie te maken.

Carlos Avina, directeur van Cercle Brugge, bevestigt in gesprek met Het Laatste Nieuws de interesse van Feyenoord in Ueda. "U weet welke Nederlandse club hem wil", doelt hij op de kampioen van de Eredivisie. "Maar er is ook een club uit de Premier League met interesse, net als een club uit de MLS en twee clubs uit Spanje. We hebben geen haast. Zijn marktwaarde zal alleen maar toenemen."

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord moet diep in de buidel tasten om Ueda over te nemen van Cercle Brugge. De Belgische club zou minimaal tien miljoen euro willen voor de spits, die het afgelopen seizoen achttien doelpunten in de reguliere competitie en vier in de play-offs maakte.

Daarmee eindigde Ueda op de tweede plaats op de topscorerslijst van de Pro League. Cercle Brugge nam de Japanse spits een jaar geleden voor 1,3 miljoen euro over van Kashima Antlers, waar hij in 103 wedstrijden 47 goals maakte.