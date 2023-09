Maarten Wijffels denkt mee met Ronald Koeman: 'Dan doet Ajax nu even niet mee'

We hebben nog een drukke week met veel clubvoetbal voor de boeg, maar Ronald Koeman zijn focus ligt al bij de komende interlandperiode. Na de overwinningen op Griekenland en Ierland kan het Nederlands elftal een volgende stap richting het EK van volgend jaar in Duitsland zetten. Maar dat moet wel gebeuren zónder . De middenvelder viel onlangs geblesseerd uit bij FC Barcelona en staat voorlopig aan de kant. Hoe gaat Koeman zijn middenveld invullen? Maarten Wijffels laat er zijn licht over schijnen.

De blessure voor De Jong is voor FC Barcelona, Oranje én hemzelf vervelend nieuws. Waar de Nederlander vorig jaar nog op weg naar de uitgang bij FC Barcelona, is hij inmiddels al een tijdje niet meer uit de basisploeg weg te denken. Trainer Xavi Hernández benoemde hem voorafgaand aan dit seizoen zelfs tot één van zijn vier aanvoerders. Ook in het Nederlands elftal is er een cruciale rol weggelegd voor De Jong. Dat Koeman uitgerekend in de kraker tegen Frankrijk géén beroep op hem kan doen, is dan ook een hard gelag.

Artikel gaat verder onder video

De bondscoach was in de afgelopen interlandperiode al zoekende naar de ideale samenstelling van zijn middenveld. De Jong is onomstreden, maar wie moet er naast hem spelen? Door de blessure van De Jong moet Koeman nóg meer puzzelen. Wijffels zou het niet gek vinden als de keuzeheer kiest voor twee spelers die in clubverband met elkaar spelen of hebben gespeeld. “Wat als Koeman zijn probleem nou aanvliegt en tackelt vanuit de Guardiola-stellig geredeneerd?”, schrijft Wijffels bij het Algemeen Dagblad. Volgens de verslaggever had Pep Guardiola als trainer van FC Barcelona en Bayern München een groot aandeel in de wereldtitels van Spanje (2010) en Duitsland (2014).

“Dus: op zoek gaan naar middenvelders die op clubniveau met elkaar samenspelen of dat recent hebben gedaan. Immers: een tweede Frenkie de Jong is in Nederland niet te vinden. Maar wat je inboet aan specifieke kwaliteit compenseer je met een surplus aan cohesie”, stelt Wijffels. Volgens de journalist komen er meerdere duo’s hiervoor in aanmerking. “Op het middenveld bij Feyenoord zijn Mats Wieffer en Quinten Timber nu een vast duo, van wie Wieffer al tot de selectie van Koeman behoort. Trek je het door naar andere clubs, dan doet Ajax nu even niet mee. In Amsterdam is het elftal een duiventil. Door naar AZ. Daar vormden Jordy Clasie en Tijjani Reijnders vorig seizoen een sterke middenveld-tandum.”

Wijffels kijkt ook naar Eindhoven. PSV versterkte zich in de afgelopen transferwindow met Jerdy Schouten en hij vormt samen met Joey Veerman een goed koppel. “Eerder zei Koeman dat hij Veerman sowieso als concurrent van Frenkie de Jong ziet, dus dat zit al in mijn hoofd. Trek dat door naar het vierkant bij Oranje, dan speelde Veerman bij PSV tot voor kort ook samen met Gakpo en Simons.” Ook in Italië ziet Wijffels twee spelers die het middenveld van Oranje zouden kunnen dragen. “Het duo van Atalanta, Teun Koopmeiners en Marten de Roon. Ook bij Oranje zou in hun samenspel in principe veel bij elkaar moeten komen. Cohesie. Interland-ervaring. Offensieve inbreng naast defensieve zekerheid. Maar Koopmeiners stelt in Oranje tot nu toe vaak teleur. En De Roon is bij uitstek juist die dienende man náást Frenkie de Jong.”