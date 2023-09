Marciano Vink: 'Als je Giménez vraagt wat hij diep in zijn hart vindt...'

Een uur lang was Santiago Giménez ongelukkig in de afronding, maar daarna maakte hij een verlossend doelpunt voor Feyenoord tegen sc Heerenveen (6-1). Het was zijn zesde doelpunt van de Eredivisie; tijd voor een zevende kreeg hij niet, want Giménez werd na zijn doelpunt meteen gewisseld. Marciano Vink denkt dat de spits liever op het veld bleef staan.

“Spitsen en buitenspelers zijn er helemaal niet blij mee om gewisseld te worden. Dat zag je bijvoorbeeld toen Donyell Malen werd gewisseld bij PSV door Roger Schmidt, die liep steeds met een vertrokken gezicht van het veld”, stipt Vink aan in het programma De Eretribune van ESPN. “Na zeventig minuten is de tegenstander moe, worden de ruimtes groter en wil de tegenstander vaak ook iets meer van de wedstrijd maken. Dan krijgen spitsen en buitenspelers de ruimte om eindelijk een keer goals te maken.”

“Als je Giménez vraagt wat hij diep in zijn hart vindt, dan had hij echt nog een paar doelpunten willen maken”, zegt Vink. Hij denkt bovendien dat de wissel van Giménez wat kan zeggen over zijn status. “Echte topvedettes in topteams worden niet gewisseld. Alles wat er een beetje tegenaan hangt, wordt wel gewisseld.” Belangrijk om aan te tekenen: de voornaamste concurrent van Giménez, Ayase Ueda, is momenteel geblesseerd. Yankuba Minteh was de vervanger van de Mexicaan en kwam al snel tot een doelpunt en een assist.

Tafelgenoot Karim El Ahmadi denkt dat Giménez ook baat heeft bij de concurrentiestrijd. “Ik vond het wel lekker als iemand bijna net zo goed was als ik, dat je echt moet zorgen dat je negentig minuten op het veld mocht staan. Bij Feyenoord zat Sofyan Amrabat er bijvoorbeeld dicht tegenaan, ik vond hem een speler die ook in de basis had kunnen staan. Bij Aston Villa was Fabian Delph mijn concurrent, die hield mij ook scherp.” Met zes doelpunten is Giménez momenteel de topscorer van de Eredivisie.