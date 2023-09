Marciano Vink ziet een 'dramatische blinde kip' rondlopen bij Ajax

Marciano Vink is absoluut niet te spreken over wat heeft laten zien tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille (3-3). De twintigjarige middenvelder grossierde in de eerste helft in balverlies en werd in de rust dan ook begrijpelijkerwijs gewisseld door Maurice Steijn.

Halverwege de wedstrijd toonde Vink zich streng voor Ajax, dat veel kansen weggaf. “Als je elkaar niet goed kent en je blijft zoals tijdens de eerste twintig minuten compact staan, dan vallen de afstanden wel te overbruggen en ziet Tahirovic er minder slecht uit. Maar op het moment dat je bij een 2-0 voorsprong denkt: we staan voor, nu kunnen we gaan voetballen, dan lopen de aanvallers minder snel terug en sluiten de verdedigers minder snel aan, waardoor er ruimtes ontstaan”, aldus de analist bij ESPN.

Tahirovic was in het eerste bedrijf de grote dissonant aan Amsterdamse zijde. “Hij was dramatisch. Hij begrijpt echt totaal niet waar hij moet lopen. Hij loopt als een blinde kip voor de verdediging. Al het gevaar van Olympique Marseille ontstaat voor de verdediging van Ajax”, vervolgde Vink. Tahirovic werd in de rust vervangen door Silvano Vos, die als controlerende middenvelder een betere indruk maakte dan zijn concurrent, maar vlak voor tijd wel een rode kaart kreeg.

Kees Kwakman zag de wissel van Tahirovic wel aankomen. “Het is niet te geloven”, zei hij toen het spel van de van AS Roma overgekomen middenvelder werd besproken. “Er wordt zoveel balverlies geleden, daar valt ook niet tegen op te spelen. Dan weer de rechtsback, dan weer Berghuis, dan weer Tahirovic, dan weer Hato. Daardoor wordt het een heen-en-weer-wedstrijd. Het is zo onzeker. Er zit geen enkel idee achter, ook niet in de opbouw. Het is zelfs een wonder dat het 2-2 staat bij rust.”