Marco van Basten ziet enorm probleem bij Ajax: 'Volgens mij heeft hij de verkeerde club gekozen'

Marco van Basten vindt het 'hartstikke pijnlijk' wat er op dit moment bij Ajax gebeurt. De Amsterdammers verkeren ondanks dat het seizoen nog maar een paar wedstrijden onderweg is in een diepe crisis. Met name Sven Mislintat, die deze zomer twaalf nieuwe spelers naar de Johan Cruijff ArenA haalde, moet het ontgelden.

"Hetgeen wat we vreesden, wordt nu realiteit", stelt Van Basten bij Rondo. "Het is gewoon een drama. Slechte aankopen, geen niveau en een technisch directeur die zegt: in november mag je ons gaan beoordelen. Volgens mij heb je dan de verkeerde club gekozen, want je moet vanaf dag één presteren bij Ajax. Een voorbereiding is er om je voor te bereiden. Ik weet niet waar ze het tegenwoordig voor gebruiken, maar normaal gesproken wordt de zes weken voorbereiding gebruikt om een team samen te laten spelen en tactische dingen in te slijpen."

Ajax maakte deze zomer een chaotische voorbereiding door. Pas in de laatste weken voor de transferdeadline werden de meeste nieuwelingen gehaald. "Het was vorig jaar al een bende, maar de bende is alleen maar groter en slechter geworden. Er is bij Ajax gewoon geen beleid. Er is geen algemeen directeur en toen Edwin van der Sar er vorig jaar zat, was het ook al een bende. Niemand hoeft verantwoordelijkheid af te leggen aan iets of iemand. Mislintat is binnengekomen, heeft een trainer aangesteld en is met een portemonnee gaan winkelen. Het gebeurt allemaal en iedereen kijkt toe en knikt."

Volgens Rafael van der Vaart is het een ramp dat Mislintat 'alles' op dit moment bepaalt. "Dat zie je ook in de interviews van Steijn. Hij zegt: luister, ik krijg spelers waarvan ik denk: we gaan wel zien of ze goed zijn. Hier ziet werkelijk waar niks bij. De trainer wanhoopt", aldus de oud-middenvelder. Van Basten noemt het huidige Ajax een vreemdelingenlegioen. "De jongens zien elkaar voor het eerst, kennen elkaar niet en gaan samenspelen. Er is geen leiding en ook niemand die de leiding pakt."