Mario Been mist één speler bij Ajax: 'Eigenlijk kun je De Toekomst wel opdoeken'

AZ en Ajax komen donderdagavond allebei in actie in Europees verband. Waar de zon schijnt in Alkmaar – AZ is met twaalf punten uit vier duels uitstekend begonnen in de Eredivisie – dondert en bliksemt het dertig kilometer verderop in de hoofdstad. Mario Been vergelijkt de filosofieën van AZ en Ajax.

Waar het aankoopbeleid van Ajax de nodige wenkbrauwen deed fronsen, hield AZ zich in na het vertrek van enkele bepalende spelers. “Ik vind de filosofie van AZ – vertrokken spelers opvangen met talentvolle spelers – uitstekend. Alleen zal je daarmee in de Nederlandse competitie net tekortkomen om mee te doen om het kampioenschap”, vermoedt Been.

Artikel gaat verder onder video

“Maar hun filosofie bevalt me beter dan wat Ajax nu doet. Eigenlijk kun je De Toekomst wel opdoeken, want een jongen als Silvano Vos komt op de manier hoe het nu gaat eigenlijk nooit in aanmerking voor Ajax 1”, stelt de voormalig trainer en speler bij het programma Voetbalpraat.

Volgens Marciano Vink had AZ deze zomer wel wat meer financiële risico’s mogen nemen. “Ze hebben nu een wereldstart en een oké ploeg, maar als je uiteindelijk iedere keer afhaakt, zou ik aan de voorkant van een seizoen misschien wat meer risico nemen. Er zijn nu twee directe Champions League-tickets te verdelen. Als er nu iets met Pavlidis zou gebeuren, wat dan? Daar ga je al.”