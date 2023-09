Maurice Steijn reageert met zes heldere woorden op vraag over toekomst

Maurice Steijn ziet zichzelf trainer van Ajax blijven. De crisissituatie rondom de club maakt ook zijn baan onzeker, maar in gesprek met Cristian Willaert van ESPN laat hij blijken zich geen zorgen te maken om een ontslag.

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille

Desgevraagd laat Steijn weten woensdagochtend met algemeen directeur Jan van Halst te hebben gesproken. “Ik heb heel kort gisterochtend met Jan van Halst gesproken over wat de status was op dat moment. Dat was het. Daarna ben ik weer snel de trainerskamer in gegaan en heb ik een plan gemaakt.”

Willaert vraagt Steijn vervolgens: "Je bent en blijft trainer?" De oefenmeester reageert met zes woorden: "Ja, dat lijkt me wel, ja." Steijn neemt het donderdagavond met Ajax op tegen Olympique Marseille in de Europa League.