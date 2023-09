Merkwaardig interview na Ajax - Feyenoord dreunt na in Amsterdam: de tijd tikt voor Maurice Steijn

Het is crisis met de hoofdletter C in Amsterdam. Niet alleen buiten de lijnen is het onrustig, ook erbinnen gaat het van kwaad tot erger voor Ajax. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland haalde slechts vijf punten uit de eerste vijf duels en staat daarmee op de veertiende plaats in de Eredivisie. Hoe lang krijgt Maurice Steijn nog het vertrouwen van het bestuur? Duidelijk is dat de toekomst van Steijn in de hoofdstad aan een zijden draadje hangt en dat is er door het interview van na afloop van het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord niet minder op geworden.

Volgens het Algemeen Dagblad blijft Steijn tot tenminste de komende interlandperiode aan als hoofdtrainer van Ajax. De Hagenaar moet echter wel snel gaan winnen en stijgen op de ranglijst, maar gezien het komende programma belooft dat nog een hels karwei te worden. Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk en neemt het daarna op tegen AZ (thuis), FC Utrecht (uit) en PSV (uit).

