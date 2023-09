Marciano Vink trekt duidelijke conclusie na interview Steven Berghuis: 'Dat zegt heel veel'

heeft woensdagmiddag niet het achterste van zijn tong laten zien. Dat concludeert Marciano Vink naar aanleiding van het interview van de Ajacied met Hans Kraay jr. na afloop van het restant van De Klassieker tegen Feyenoord. Berghuis kreeg van Kraay jr. de vraag wat hij van Maurice Steijn vindt, maar ziet zichzelf niet als de aangewezen persoon om daarop antwoord te geven.

“Dat vind ik een moeilijke vraag, Hans”, reageerde Berghuis na afloop van de 0-4 afstraffing in de Johan Cruijff ArenA voor de camera van ESPN. Steijn ligt de afgelopen dagen hevig onder vuur. Ajax nam afgelopen zondag na eend dramatische middag afscheid van technisch directeur Sven Mislintat, maar een groot deel van de achterban had liever Steijn zien vertrekken. Onder zijn leiding staat Ajax momenteel op de veertiende plaats in de Eredivisie. De voorsprong op hekkensluiter Almere City is slechts vier punten.

“Dat is ook niet aan mij. Wat moet ik daarop zeggen? Dat is voor andere mensen om dat te beoordelen”, vervolgde Berghuis. “We proberen te doen wat hij en zijn staf ons voordragen. Het plan proberen we zo goed mogelijk uit te voeren, maar daar hebben we het nog moeilijk mee. Ik begrijp jouw vraag wel, maar het is voor mij als speler heel moeilijk om er een antwoord op te geven. Het enige waar je zelf invloed op hebt is dat je zaterdag tegen RKC weer fysiek en mentaal fris bent om de drie punten binnen te halen. Dat is het enige. Het kost op dit moment al genoeg kracht en energie, want het is moeilijk. Maar dat ben je wel verplicht. Als je dat niet aan kan, dan kan je ook niet voor Ajax spelen. Zo is het nou eenmaal. Op naar RKC.”

Vink, die als analist bij ESPN aanwezig was in de Johan Cruijff ArenA, trok een duidelijke conclusie na het interview van Berghuis. “Ik ga geen spelers woorden in de mond leggen, maar hij liet niet het achterste van zijn tong zien. Hij zegt ook niet volmondig dat ze de meest fantastische trainer hebben. Dat proefde ik uit zijn gesprek. De keuze die hij nam om dat aan anderen over te laten, dat zegt heel veel.”