Van Gelder reageert op uitspraken Koeman: 'Die potentie zit er wél in'

Jack van Gelder vindt dat Ronald Koeman gelijk heeft met zijn uitspraken over de Hollandse School. De bondcoach deed dat fenomeen woensdag op de persconferentie af als 'iets uit de schilderkunst', maar verzekerde de toehoorders dat zijn elftal op het Europees Kampioenschap 'zeker geen boring football' zal gaan spelen.

In het voetbal staat het begrip 'Hollandse School' traditioneel gezien voor het spelen van aanvallend voetbal, bij grote voorkeur in een 4-3-3-systeem. Koeman stipte woensdag echter aan dat de enige hoofdprijs die Nederland ooit in de wacht sleepte, de Europese titel van 1988, tot stand kwam in een 4-4-2-formatie. 36 jaar later reist Nederland opnieuw af naar Duitsland om voor het allerhoogste te gaan. Koeman, in '88 een van de belangrijkste spelers in het elftal van Rinus Michels, kiest als bondscoach tegenwoordig voor een systeem met drie centrale verdedigers. "Maar neem van mij aan dat heel veel landen het heel vervelend vinden om tegen Oranje te spelen", zegt Van Gelder donderdagavond in De Oranjezomer.

De ervaren journalist stipt aan dat Oranje in 1974, in navolging van de Europese successen van Feyenoord en Ajax in de jaren daarvoor, 'uit het niets' ineens toonaangevend was op het allerhoogste podium, het WK. "Daar stond opeens een Nederlands elftal met bluf, en daar zijn zoveel talenten uit voorgekomen." Van Gelder ziet daarin best een parallel met de huidige situatie: "Ook nu zitten er behoorlijke talenten in de ploeg, alleen niet de héle groten, op dit moment. Maar: er zijn ook wel ploegen geweest van andere landen waarvan je van tevoren zei: 'Daar zit niet echt een ster in', maar als je er vijf inschiet op een EK, dan ben je opeens wél een ster. En die potentie zit er wel in."

De vroegere NOS-verslaggever heeft dan ook 'absoluut zin' in het toernooi dat op 14 juni zal losbarsten. "Het is natuurlijk weer een gek kampioenschap voor me. Ik heb zóveel kampioenschappen mee mogen maken, op het veld kunnen staan en die jongens letterlijk aangeraakt en het verslag op de radio kunnen doen", zegt Van Gelder. "Nu ga je weer op afstand zitten kijken, maar ik ben nu wel door die dip heen, van 'Ik ben er niet bij'. Dus nu kan ik er denk ik weer meer van genieten."

