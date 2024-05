Koeman doet plechtige belofte en laat voetbalfans opgelucht ademhalen

Ronald Koeman wil op het aankomende EK in Duitsland geen ‘boring football’ gaan spelen, zo geeft hij aan op de persconferentie van woensdagmiddag. De bondscoach geeft tevens aan dat hij aanvallend wil gaan spelen met Oranje. Daarmee lijkt hij een heleboel Nederlanders gelukkig te maken.

Nederlanders waren namelijk bang voor het voetbal wat Oranje speelde op het WK in 2022, onder Louis van Gaal. “Ik ben altijd wel iemand geweest die liever de bal heeft dan niet. We proberen echt wel aanvallend te spelen, dat ligt niet aan een systeem”, begint Koeman.

“Volgens mij is De Hollandse School uit de schilderkunst, want in ’88 was het niet echt De Hollandse School, want toen speelden we een soort 4-4-2. Maar we proberen aanvallend en creatief te zijn. Die spelers hebben we ook, met name aanvallend, maar ook vanuit het middenveld. Het moet geen boring football worden, en dat zal hem ook niet gaan worden”, besluit de bondscoach vervolgens.

