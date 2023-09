Mike Verweij: 'Borna Sosa maakte onder druk van Sven Mislintat opmerkelijke draai op Deadline Day'

Mike Verweij komt met nieuwe details over de transfer van de Kroaat van VfB Stuttgart naar Ajax, en de rol die Sven Mislintat daarbij speelde. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers zou mogelijk financieel hebben geprofiteerd van de deal, zo maakte de NOS eerder op de dinsdag bekend.

Dat zit zo: Mislintat is grootaandeelhouder van het bedrijf Matchmetrics GmbH in Duitsland, waarin hij een belang van 35 procent bezit. Sinds 26 juni is drie procent van de aandelen in het door Mislintat opgerichte bedrijf in handen van zaakwaarnemerskantoor AKA Global, dat Sosa vertegenwoordigde toen hij op de slotdag van de zomerse transferperiode voor acht miljoen euro naar Amsterdam verkaste.

Verweij schrijft dat Sosa door Mislintat onder druk is gezet om zich te laten bijstaan door AKA Global, in de persoon van zaakwaarnemer Arthur Beck. "Wat de transfer van Sosa, die op 1 september uiteindelijk voor acht miljoen euro van Stuttgart naar Ajax ging, extra pikant maakt, is dat de Kroaat tot 31 augustus helemaal niet door Beck, maar door Thies Bliemeister van de Duitse tak van CAA Stellar werd begeleid", schrijft de journalist. Mislintat zou Sosa 'met klem hebben geadviseerd' om afscheid te nemen van Bliemeister en in plaats daarvan voor Beck en AKA Global te kiezen. "Alleen met Beck, die zoals de NOS onderzocht aandelen heeft in het bedrijf van Mislintat, zou Sosa een transfer van VfB Stuttgart naar Ajax kunnen maken", schrijft Verweij, aan wie de gang van zaken is bevestigd door CAA Stellar.

Dubbelrol

Daarnaast zou de Duitse zaakwaarnemer een opvallende dubbelrol hebben gespeeld bij de overstap van Sosa. Verweij schrijft dat Beck niet alleen het contract van Sosa in orde maakte, "maar ook namens Ajax met VfB Stuttgart onderhandelde over de transfersom die de Amsterdamse club naar Die Schwaben moest overmaken." Dat zou dan weer komen omdat Mislintat niet goed kan opschieten met zijn voormalige werkgever, Stuttgart.

Ajax is inmiddels een onderzoek gestart naar de transfer van Sosa en de rol die Mislintat daarin speelde. Door zijn tegenstrijdige belangen heeft hij mogelijk gehandeld in strijd met de gedragscode die Ajax als beursgenoteerd bedrijf hanteert voor directieleden.