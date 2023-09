Mohammed Kudus debuteert voor Premier League-koploper West Ham United

Mohammed Kudus heeft zijn debuut gemaakt in het shirt van zijn nieuwe werkgever West Ham United. De Ghanees kwam deze zomer over van Ajax en mocht in de blessuretijd van het uitduel tegen promovendus Luton Town bij een 0-2 voorsprong zijn eerste minuten voor The Hammers maken.

Op het moment dat Kudus het veld betrad leidde West Ham nog met 0-2 door doelpunten van Jarrod Bowen en Kurt Zouma. Amper twee minuten later bracht verdediger Mads Juel Andersen de spanning nog wel terug en wakkerde hij de hoop op een punt weer aan bij het thuispubliek. De vurig gewenste gelijkmaker zou er echter niet meer komen en dus won West Ham (waar Edson Álvarez de hele wedstrijd speelde) voor de derde keer op rij en mag de ploeg van David Moyes zich zelfs in ieder geval voor even koploper van de Premier League noemen.